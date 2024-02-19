Лавров: РФ надеется, что Колумбия понимает опасность участия наемников на Украине

Глава МИД России отметил, что наемничество - это опасная практика

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия надеется, что руководство Колумбии осознает опасность последствий участия колумбийских наемников в событиях на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".

"Наемничество - это опасная практика, потому что в конечном итоге, когда их миссия в какой-то стране закончится, людям, которые ничего не умеют, кроме как устраивать теракты, стрелять и убивать, нужно куда-то деваться, - отметил он. - Вполне вероятно, что они вернутся [домой], а в Колумбии есть кому с кем спорить и всегда было кому с кем соперничать. Но мы очень надеемся, что колумбийское руководство это прекрасно понимает, как и руководители других стран".

"Надо поскорее осознать всем, что нейтральная позиция и призыв к урегулированию - это хорошо, это мы очень ценим, это позиция мирового большинства за редчайшими исключениями, - продолжил Лавров. - Но когда пытаются охмурять страны мирового большинства под лозунгом "формулы мира [президента Украины Владимира] Зеленского" как безальтернативного подхода к урегулированию, наверное, здесь, как минимум, нужно показывать, что все все понимают и не хотят в эту игру играть. И частью этой проблемы, конечно, является наемничество, с которым нужно бороться".

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что проблема наемничества во многом связана "с грубейшим нарушением украинскими посольствами Венской конвенции о дипломатических сношениях". "Когда на сайте посольства Украины висит предложение быть завербованным для войны, это вызывает возмущение, - подчеркнул он. - Мы несколько раз привлекали внимание западных хозяев киевского режима, чтобы они их немножко урезонили, - ничего не происходит. Где-то эта вербовочная деятельность затихла, но потом снова продолжилась".