Минобороны Индии приобрело крупную партию ДУМВ для ВМС и Береговой охраны

ЦАМТО, 16 февраля. МО Индии подписало 14 февраля с национальной компанией Advanced Weapon Equipment India Ltd. контракт на поставку в общей сложности 463 ед. 12,7-мм стабилизированных дистанционно управляемых модулей вооружения SRCG для ВМС и Береговой охраны страны.

Общая стоимость закупки оценивается в 17,5213 млрд. рупий. Заявленная доля комплектующих национального производства в составе SRCG (Stabilised Remote Control Gun) превышает 85%.

Как ожидается, поставка SRCG расширит возможности ВМС и Береговой охраны Индии по высокоточному поражению в дневное и ночное время суток малоразмерных целей, представляющих угрозу для кораблей в условиях асимметричных боевых действий.

Как показал последний опыт ведения боевых действий на море, оснащение кораблей подобными системами противодействия, позволяющими поражать скоростные ударные катера, имеет важнейшее значение в условиях роста масштабов применения необитаемых надводных аппаратов.

Как заявлено, приобретение осуществляется в соответствии с политикой "Самодостаточная Индия в сфере обороны". Контракт предоставит возможность в течение 5 лет принять участие в производстве оборонной продукции более чем 125 индийским поставщикам.