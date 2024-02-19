Американская армия впервые проводит учения по сбрасыванию боеприпасов с беспилотников

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Привыкшие демонстрировать всему миру свое превосходство американские военные все чаще становятся в роли догоняющих. Так у них выходит с подготовкой «арктической дивизии», которая на Аляске и в Гималаях пытается научиться выживать и адаптировать вооружения, технику, оборудование и снаряжение к сверхнизким температурам, которыми считается уровень холода ниже тридцати градусов по Цельсию. Приводить для сравнения наших военных-заполярщиков даже не имеет смысла. Не все хорошо у Пентагона с разработкой и поставкой на вооружение гиперзвуковых ракет, в этой части США сильно отстали от России и Китая.

Аналогичная ситуация сложилась в армии США и с беспилотными летательными аппаратами. И дело не только в опыте украинского конфликта, где БПЛА давно стали одной из главных составляющих для успеха противоборствующих сторон как в разведке, так и уничтожении практически всех типов целей противника. Американские военные на Ближнем Востоке сами регулярно подвергаются атакам БПЛА йеменских хуситов и других радикальных исламистских группировок в Красном море, Ираке и Сирии. Развяжи они войну с Ираном, все станет еще хуже, ведь Исламская Республика давно и масштабно формирует и развивает свой флот БПЛА военного назначения разных типов, в том числе с уникальными тактико-техническими характеристиками.

Похоже, Минобороны США осознало проблему и начинает предпринимать первые шаги по ее устранению. Американское онлайн-издание военной тематики Task & Purpose сообщает о первых учениях американской армии по сбрасыванию боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Тренировки в полевых условиях на полигоне военной базы Сухопутных войск США «Форт-Либерти» в Северной Каролине проводит 82-я воздушно-десантная дивизия.

Военнослужащие этого подразделения на себе знают, что такое атаки беспилотников. Издание сообщает, что именно один из пилотов 82-й воздушно-десантной дивизии в конце декабря прошлого года получил серьезную травму головы в результате атаки проиранской группировки с применением беспилотника по авиабазе Аль-Харир в иракской провинции Эрбиль.

Мы напечатали в 3D нужные элементы для управления различными взрывчатыми веществами. Протестировали их, сертифицировали, и теперь мы можем выходить и тренироваться на них и использовать в учебных стрельбах

— поделился на брифинге с журналистами первыми успехами использования небольших БПЛА для сброса боеприпасов командующий 18-м воздушно-десантным корпусом Кристофер Донахью.

Представитель 82-го воздушно-десантного полка полковник Мэри Рикс рассказал, что во время тренировок полк работает с оперативными подразделениями полигона «Форт-Либерти» и всеми подразделениями на базе над созданием «реалистичных и сложных условий» для интеграции беспилотных авиационных систем во все учебные мероприятия. Для развития использования беспилотной авиации Пентагон принял программу по строительству еще семи новых тренировочных полигонов в период с 2025 по 2031 годы, сообщил полковник.

На многоцелевых учебных полигонах будут проводиться тренировки и предъявляться квалификационные требования к экипажам, группам и подразделениям пехоты, бронетехники и боевой авиации. Полигоны будут поддерживать «тактические боевые действия спешенного пехотного отделения либо независимо, либо одновременно с машинами поддержки», добавил Рикс.

Вообще, Пентагон до последнего времени делал упор на разработку сложных и очень дорогих беспилотников различного типа. Однако события на Украине и Ближнем Востоке показывают, что без массового применения дешевых коммерческих FPV-дронов и относительно недорогих БПЛА типа российских «Ланцетов», «Гераней» и «Орланов» в современных военных конфликтах получить преимущество над противником практически невозможно. Еще надо иметь и широкую линейку средств борьбы с ними. С этим у американцев, сбивающих на Ближнем Востоке дроны стоимостью несколько тысяч долларов ракетами по цене около миллиона, тоже не все гладко.

Минобороны США старается проводить работу над ошибками, хотя, судя по заявленным срокам реализации новых беспилотных программ, американские военные здесь еще долго будут оставаться в роли догоняющих, несмотря на большие финансовые возможности. Пентагон пока еще разрабатывает программу, целью которой является внедрение тысяч автономных систем в Вооруженные силы в ближайшие два года. В программе особое внимание уделяется использованию небольших, (дословно из текста статьи) «поддающихся обнаружению аппаратов», которые доступны в продаже в готовом виде, т. е. коммерческих. Армия также начала включать средства радиоэлектронной борьбы, которые использовались на Украине для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, в начальную подготовку, пишет автор.

И это при том, что Китай остается бесспорным лидером в количестве и разновидностях производства БПЛА различных типов, в том числе недорогих коммерческих. Старается не отставать и Россия, у нас военно-политическое руководство страны уделяет особое внимание как развитию беспилотной отрасли, так и созданию новых средств борьбы с дронами. Причем все новинки проходят испытания в реальных боевых условиях в зоне СВО. Не намерен сдавать позиции в этом деле и Иран. А это, к слову, три страны, которые США называют своими главными стратегическими соперниками, в том числе рассматривая вероятность прямого военного конфликта с ними.