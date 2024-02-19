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"Больший калибр". В США признали превосходство танков Т-80 над "Абрамсами" (Military Watch Magazine, США)

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Танк Т-80БВМ во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2021
Танк Т-80БВМ во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

MWM: американские танки "Абрамс" уступают российским Т-80БВМ

Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские "Абрамсы" по ряду показателей, пишет MWM. Российские машины имеют гораздо лучшее соотношение мощности на единицу веса, а также оснащены орудием большего калибра.

Российская армия пополнила парк основных боевых танков Т-80 за счет новой партии модернизированных и усиленных танков Т-80БВМ, поставленных Омским заводом транспортного машиностроения (“Омсктрансмаш”). О последней поставке 14 февраля сообщила пресс-служба единственного в России производителя танков “Уралвагонзавода”: Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию Ростех) отгрузил заказчику очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения гособоронзаказа.

Модернизированные машины имеют усиленную динамическую защиту, что существенно повышает безопасность экипажа. Помимо этого, танки уходят с территории Омского завода транспортного машиностроения с дополнительным модулем защиты крыши, который был впервые продемонстрирован в рамках форума “Армия-2023”.

“Уралвагонзавод” и “Омсктрансмаш” — два крупнейших из четырех заводов по производству танков, унаследованных Россией после распада Советского Союза. Первый производил Т-72 и его производную версию Т-90, а второй — самый боеспособный класс танков Советской Армии, Т-80. Однако отсутствие спроса на Т-80 из-за гораздо более высоких производственных и эксплуатационных затрат привело к тому, что “Омсктрансмаш” быстро утратил рентабельность и в 2004 году был поглощен своим конкурентом.

Стремительное расширение танковых частей российской армии с конца 2022 года — как для нужд украинского фронта, так и для противостояния ширящимся силам НАТО на восточных, западных и северных рубежах — привело к тому, что российский оборонный сектор быстро начал доставать с хранения танки советской постройки. Эти старые машины прошли модернизацию и получили средства управления огнем, броню и вооружение XXI века. Однако к моменту начала полномасштабного российско-украинского конфликта доля законсервированных Т-80 была особенно велика, поскольку из-за высоких эксплуатационных расходов министерство обороны отдавало предпочтение гораздо более экономичным Т-72 и Т-90.

Однако более дешевым танкам не хватает дополнительной мобильности, и они не всегда пригодны для работы в экстремальных климатических условиях — в отличие от Т-80 с его газотурбинным двигателем. Такие двигатели, хотя и существенно увеличивают потребности в техническом обслуживании, обеспечивают значительное преимущество в мобильности. При этом кроме Т-80 газотурбинным двигателем оснащен лишь американский M1 “Абрамс” (Abrams). Однако значительно меньший по размеру Т-80 имеет не только гораздо лучшее соотношение мощности на единицу веса, но и орудие большего калибра.

Что же касается возможностей новых Т-80, то российский командир, участвовавший в боях с частями ВСУ, оснащенными в том числе поставленными Германией танками “Леопард” (Leopard), заявил в январе в интервью местным СМИ: “Мы получили совершенно новую машину. Она имеет принципиально новую систему связи... Ее невозможно заглушить, она работает очень хорошо. Звук качественный, чистый, нет перебоев. Также машина оснащена совершенно новой системой защиты”. Он добавил, что на танк установлены “дополнительные модули брони, позволяющие выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет”.

Складывается впечатление, что Министерство обороны России постепенно пересматривает предыдущую оценку экономической эффективности Т-80: в сентябре государственные СМИ объявили, что на “Омсктрансмаше” начались работы по возобновлению производства этого класса танков в дополнение к текущему выпуску Т-90М и танков следующего поколения Т-14 на “Уралвагонзаводе”. Ожидается, что новые серийные модели получат значительно улучшенную конструкцию по сравнению с моделью Т-80БВМ. По-своему это напомнило то, как Т-72 после глубокой модернизации в начале 1990-х превратился в Т-90.

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