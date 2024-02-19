Politico: три страны блокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС

Среди них - Франция, Греция и Кипр

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать средства союза для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр блокировали инициативу, сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

По их информации, причиной отказа является необходимость в заказах для наращивания европейскими производителями оружия собственного производства. При этом в прошлом месяце высокопоставленный французский чиновник заявил, что Париж разрешит закупки вооружения за пределами ЕС, если блок не достигнет своей цели - поставить 1 млн снарядов на Украину к марту, подчеркивает Politico.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью газете Financial Times, что основная "краткосрочная цель" стратегии развития оборонной промышленности Европы - "продолжение снабжения Украины оружием".

15 февраля в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. Одна из приоритетных тем саммита - наращивание производства снарядов, часть которых будет направлена на Украину, а другая - пополнит запасы государств альянса, оказывающих военную помощь Киеву. 14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2024 году 18 из 31 страны НАТО будут тратить на оборону свыше 2% ВВП. Таким образом, альянс не смог выполнить закрепленное в постановлении саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году обязательство довести военные расходы каждой из стран НАТО до 2% ВВП в течение 10 лет, то есть к 2024 году.