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РИА Новости

"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США

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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости /

MWM: американские танки Abrams уступают российским Т-80БВМ

МОСКВА, 16 фев РИА Новости. Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine.

"Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра", — подчеркнули в издании.

Кроме того, Т-80БВМ обладает мощным газотурбинным двигателем, что обеспечивает танку хорошую проходимость в экстремальных климатических условиях, говорится в материале. Отмечается, что России с начала спецоперации удалось модернизировать значительное количество военной техники.

В начале января командир танкового подразделения ВС России рассказал журналистам, что модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают ее очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций.

Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ.

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Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-80
Т-80БВМ
Компании
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