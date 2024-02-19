"Украинцы отдают жизни за НАТО". Речь Вагенкнехт стала сенсаций в Германии

Немецкие СМИ активно обсуждают выступление лидера новой левой партии BSW Сары Вагенкнехт на ежегодном политическом мероприятии в баварском Пассау. Не остались без комментариев и резкие заявления в Пассау баварского премьера Маркуса Зёдера. Они были сделаны в ходе так называемой политической "пепельной среды" (Politischer Aschermittwoch), традиционно приуроченной к первому дню Великого поста, которая дает старт политическому году в Германии.

В Пассау Сара Вагенкнехт впервые выступила перед немецкой общественностью в качестве лидера новой партии BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht – Союз Сары Вагенкнехт), изложив позицию по самым злободневным темам для сегодняшней Германии.

Die Zeit отмечает в первую очередь, что Вагенкнехт выступила с резкой критикой правящей "светофорной" коалиции и назвала правительство ФРГ "глупым и опасным", особенно в вопросе отношений с Россией. Она заявила буквально следующее: ""Светофорная" коалиция – не только самое глупое, но также самое опасное правительство Европы, оно выступает за войну с Россией до победного конца. Войну на Украине можно завершить только путем переговоров, поставки оружия не помогут".

Сара Вагенкнехт отметила, что другие страны Европы боятся России меньше, чем Германия. Страх немцев, по ее словам, необоснован, Россия не стоит у порога Германии, российская армия не заинтересована в эскалации конфликта, ведь в случае атомной войны выживших все равно не будет. По мнению Сары Вагенкнехт, в конфликте на Украине заинтересована не Россия, а Америка. Войну можно было бы давно остановить, если бы Владимир Зеленский выполнил требование России – не вступать в НАТО. На самом деле люди на Украине отдают свои жизни за НАТО, и это несправедливо. Что касается немецких политиков – сторонников конфронтации с Россией, то из них стоило бы сформировать "почетный батальон" и отправить на украинский фронт. Под аплодисменты собравшихся Сара Вагенкнехт заявила: "Те, кто хочет перенести войну в Россию с помощью немецкого оружия, принесут войну назад в Германию".

Кроме того, Сара Вагенкнехт подвергла критике энергетическую политику правительства и потребовала вернуть в страну российский газ, поскольку экономика Германии нуждается в недорогом топливе. Хорошим примером в этом отношении является Австрия, которая получила в прошлом году 98% газа из России и продолжает вести переговоры о дальнейших поставках.

"Зеленые", по ее словам, не отказались от вредных планов по внедрению тепловых насосов и отказу от двигателей внутреннего сгорания, лишь немного сдвинув сроки их внедрения в жизнь.

Венская Exxpressотмечает, что в переполненном зале отеля Öller"икона левых" Сара Вагенкнехт буквально не оставила "камня на камне" от политики министра иностранных дел Германии от партии "Зеленых" Анналены Бербок. Вагенкнехт сказала в частности: "Наша высокоморальная феминистка – глава МИД Бербок – лицемерно вступила в альянс с саудовскими исламистами. Она поставляет немецкое оружие режиму, который побивает камнями женщин и расчленяет журналистов". Сара Вагенкнехт отдельно высмеяла как феминизм, так и гендерные перекосы в современной политике ФРГ. По ее словам, неолибералы скоро будут отменять все слова, кончающиеся на Man – "мужчина", в том числе Weihnachtsmann – Дед Мороз.

Augsburger Allgemeine пишет, что выступление Сары Вагенкнехт в Пассау стало сенсацией, поскольку в этом консервативном уголке Баварии восточногерманские левые политики никогда не пользовались популярностью. Однако в этот раз сотни желающих выстроились в длинную очередь у отеля Öller, чтобы послушать лидера новой левой партии, а ее выступление даже пришлось транслировать наружу.

Касаясь внутриполитической обстановки в Германии, Сара Вагенкнехт заявила, что "абстрактные" демонстрации против правого экстремизма в ФРГ не имеют смысла, поскольку конкретные политические силы поддерживают "Альтернативу для Германии". Публика встретила это заявление бурными овациями. Вагенкнехт выразила солидарность с протестующими немецкими фермерами, которые прибыли в Пассау с требованиями поддержки. Примечательно, что на этом фоне "Зеленые" стали практически единственной немецкой партией, которая отказалась выступать в баварских политических мероприятиях.

Также в ходе прошедшего политического смотра в Пассау премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подверг резкой критике коалиционное правительство в Берлине и пригрозил выходом Баварии из состава ФРГ, если "зеленые" министры Роберт Хабек и Анналена Бербок, а также глава их фракции в Бундестаге Рикарда Ланг не перестанут вмешиваться во внутренние баварские дела. Мюнхенская Merkurцитирует слова Зёдера, согласно которому Бавария без Германии будет жить лучше, в то время как ФРГ без Баварии станет банкротом. "Сердце Германии бьется на юге, а берлинские политики испытывают зависть, – подытожил Зёдер. – Бавария во всех отношениях лучше других регионов Германии, в том числе в области борьбы с преступностью".

Премьер-министр Баварии подверг жесткой критике заявление лидера "братского" Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о возможности коалиции с партией "Зеленых". Для Зёдера "Зеленые" являются абсолютно неприемлемыми партнерами, которые посягают на традиционные ценности немцев. В частности, они планируют легализацию марихуаны. Что касается "феминистской" внешней политики Анналены Бербок, то ее следует оставить в архивах партии "Зеленых" и не выносить на общегерманский уровень.

Дмитрий Добров