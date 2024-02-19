Глава ЕК назвала краткосрочной целью развития ВПК ЕС снабжение Украины оружием

По словам Урсулы фон дер Ляйен, разрабатываемый ЕК план по наращиванию европейского военно-промышленного комплекса будет основываться на уже существующих пилотных программах

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Основная "краткосрочная цель" стратегии развития оборонной промышленности Европы - "продолжение снабжения Украины оружием". Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times.

Разрабатываемый ЕК план по наращиванию европейского военно-промышленного комплекса, который в долгосрочной перспективе должен укрепить безопасность ЕС, будет, по ее словам, основываться на уже существующих пилотных программах. Среди них - созданный в прошлом году фонд в €300 млн для содействия совместным закупкам военной продукции. Он призван помочь государствам-членам пополнить запасы вооружений, истощенные в результате поставок на Украину.

"[В течение] 20, 30, 40 лет наш мир заключался в интеграции и [обеспечении] безопасности внутри Европы", - констатировала фон дер Ляйен. "Сейчас же мы впервые говорим о защите [от угрозы] извне", - отметила она. "Именно элемент защиты имеет сейчас значение. Мы видим предупреждающие знаки и должны быть готовы", - сказала глава ЕК. На угрозы "надо отвечать", добавила она.