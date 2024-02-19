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Военное обозрение

Появились кадры с макетом перспективного китайского палубного истребителя пятого поколения J-35

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Перспективный китайский истребитель пятого поколения J-35.
Источник: topwar.ru

Китай много лет ведет работу над перспективным истребителем пятого поколения J-35. Появление этого самолета на вооружении военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая призвано значительно повысить боевые возможности морской авиации КНР.

Впервые снимки макета самолета появились в 2021 году. Однако китайское военное ведомство держит работу над воздушной машиной палубного базирования в строгом секрете. Известно, что самолет будет запускаться с авианосца с помощью электромагнитной катапульты.

В интернете появились кадры макета перспективного китайского палубного истребителя пятого поколения J-35, снятые на авианосце «Фуцзянь». Это – третий по счету китайский авианосец, который сейчас достраивается в Шанхае. Он оснащен электромагнитной катапультой для запуска самолетов. Ранее макет самолета J-35 заметили на другом китайском авианосце «Ляонин», но с него перспективный истребитель фактически не способен взлетать.


Перспективный китайский истребитель пятого поколения J-35.
Источник: topwar.ru

По мнению ряда экспертов, во многом китайский истребитель палубного базирования напоминает американские самолеты F-35C. В частности, он способен занимать меньше места в ангарах авианосцев благодаря сложенным крыльям.


Перспективный китайский истребитель пятого поколения J-35.
Источник: topwar.ru

Вероятно, размещение макетов самолета на различных авианосцах связано с продолжающимся тестированием возможностей кораблей различных типов в плане использования подобных воздушных машин.

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Страны
Китай
США
Продукция
F-35C
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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