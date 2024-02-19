Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России создали для личного состава группировки войск «Днепр» «подземный город» на херсонском направлении.

«Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Как мы видели, все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляные насыпи», — поделился начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис, чьи слова в пятницу, 16 февраля, приводит «РИА Новости».

Солдат отметил, что основная цель заключается в том, чтобы сохранить личный состав для выполнения боевых задач. В таком «городе» есть жилые помещения, столовая, спортивный зал и другие необходимые для жизнедеятельности помещения, включая баню и парикмахерскую. Кухня рассчитана на 75 человек, а жилые блиндажи — на шесть–восемь проживающих в каждом. В них есть печки, электричество, система центрального оповещения и прочее.

«На первое у нас суп гороховый, на второе — консервы мясные с кашей гречневой. Все согласно раскладке — по нормам <…> Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», — объяснил старший повар полка.

Кроме того, боец с позывным Лис рассказал, что в спортзале есть всё необходимое для занятия спортом оборудование: гири, гантели, груши. Он отметил, что среди участников спецоперации есть те, кто «на гражданке» был преподавателем физкультуры или тренером, сейчас такие военнослужащие помогают товарищам правильно заниматься спортом.

«Он приходит, он показывает, чтобы мышцы не разорвались, с каких весов начинать, какие упражнения делать. Естественно, он дает советы, чтобы ребята не пострадали, занимались нормально», — акцентировал Лис.

Отмечается, что протяженность переходов и траншей города составляет более 3 км, а глубина заложения коммуникаций — около 3 м.

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