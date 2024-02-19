Lockheed Martin завершает производство первого C-130J "Супер Геркулес" для ВВС Новой Зеландии

ЦАМТО, 16 февраля. На предприятии Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия) завершена окраска первого из пяти новых самолетов ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес", заказанных для ВВС Новой Зеландии.

По информации Flightglobal.com, поставка самолета заказчику должна быть выполнены в 2024 году. На втором C-130J для ВВС Новой Зеландии в настоящее время монтируются двигатели перед отправкой в покрасочный цех.

Самолеты войдут в боевой состав 40-й авиаэскадрильи ВВС Новой Зеландии. На текущий момент подготовку пилотированию C-130J прошли три экипажа. В Канаде компанией CAE проводится сборка полнофункционального летного тренажера, который в итоге будет размещен в Окленде.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес", а также сопутствующего оборудования, средств самообороны и услуг общей стоимостью до 1,4 млрд. долл.

Правительство Новой Зеландии одобрило приобретение пяти новых C-130J-30 в июне 2020 года. Проект стоимостью 1,521 млрд. новоз. долл. (около 1 млрд. долл. США) также предполагает поставку полнофункционального летного тренажера и другой вспомогательной техники. Самолеты и тренажер приобретаются с пакетом, включающим обучение летного и технического состава. Планируется, что первый новый C-130J-30 будет поставлен в 2024 году, а применение всех самолетов начнется с 2025 года.

Каждый самолет будет оснащен дополнительным оборудованием, включая широкополосные системы связи, высокоскоростную систему спутниковой связи и электрооптическую / инфракрасную камеру. Система спутниковой связи позволит передавать изображения, видео и данные в режиме реального времени, а камера – осуществлять разведку с воздуха, в том числе в то время, когда самолет выполняет транспортные задачи, что особенно полезно при проведении гуманитарных операций и операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также поисково-спасательных операций.

C-130J заменят устаревшие C-130H "Геркулес". По имеющимся данным, на вооружении ВВС Новой Зеландии имеются три самолета этого типа, срок эксплуатации которых составляет в среднем 57,7 года.