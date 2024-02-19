В России состоялся первый полет тяжелого транспортного беспилотника "Партизан"

Полет длился 20 минут на высоте 200 м при скоростях от 50 км/ч до 200 км/ч

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" завершил первый этап летных испытаний. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

"Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина 16 февраля провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки "Партизан", разрабатываемого по заказу Фонда перспективных исследований", - заявил руководитель проекта. Полет длился 20 минут на высоте 200 м при скоростях от 50 до 200 км/ч.

По словам Макеича, первый полет "Партизана" был произведен в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности и снятия полетных данных для последующего обучения отработанной на полунатурном стенде системы автоматического управления. "Первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса. Размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит "Партизану" значительно сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч", - добавил специалист.

Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев подчеркнул, что по итогам работ будет создан универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования. "Благодаря наличию системы автоматического управления могут быть организованы как полностью автономные грузоперевозки в автономном режиме, так и перевозки пассажиров в пилотируемом режиме. Система автоматического управления значительно упростит пилотирование летательным аппаратом, что в совокупности с существенным снижением требований ко взлетно-посадочным площадкам в перспективе может сделать отечественную авиацию по-настоящему доступной, а "Партизан" - востребованным у большого количества эксплуатантов в различных отраслях применения", - сказал он.

Директор СибНИА, заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук отметил, что "Партизан" является демонстратором отечественных технологий, над которыми работали лучшие коллективы научных авиационных предприятий и институтов. "Аппарат изготовлен из полностью отечественного сырья и комплектующих, за исключением маршевой силовой установки. Отечественная гибридная силовая установка для проекта "Партизан" находится в разработке, основные элементы которой уже изготовлены и проходят стендовые испытания", - заявил он.

В будущем в Новосибирской области планируется создать научно-производственный центр на базе аэродрома Бердск-Центральный. "Сегодня мы заключили соглашение о сотрудничестве между Фондом перспективных исследований, консорциумом БАС и СибНИА, которое будет содействовать организации и развитию воздушной транспортной сети на основе перспективной внеаэродромной авиации и беспилотных авиационных систем. Совместно с правительством Новосибирской области мы ведем работу по планированию создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на базе аэродрома Бердск-Центральный", - пояснил Барсук.

О транспортном беспилотнике "Партизан"

Беспилотный летательный аппарат предназначен для перевозки грузов массой до 1 000 кг на расстояния до 1 000 км. Аппарат способен осуществлять взлет и посадку на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 м как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

Беспилотник может применяться в различных сферах: для выполнения грузопассажирских перевозок; в спасательных операциях и при тушении пожаров; при выполнении авиационно-химических работ и работ в интересах санитарной авиации; для проведения аэромониторинга.