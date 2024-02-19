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Западные аналитики просчитались, российская экономика не только не рухнула, а находится на подъеме. При этом объемы военного производства превосходят все расчеты экспертов. Об этом пишет The Guardian.

Россия резко нарастила объемы производства военной продукции, в том числе артиллерийских боеприпасов и ракет, на Западе не ожидали такого роста. И это все происходит на фоне Украины, которую не могут обеспечить все страны Запада вместе. Сейчас спонсоры киевского режима с мира по нитке собирают снаряды для Зеленского, тогда как российский ВПК вышел на мощности производства от 2,5 до 5 млн. снарядов в год.

Европейских экспертов очень беспокоят набранные Россией темпы, а также возможность Москвы обходить наложенные на нее санкции, количество пакетов которых уже давно перевалило за цифру десять. Ставка на то, что экономика рухнет, а российский народ выйдет на улицы и снесет власть не сработала. Сейчас рабочие на военных заводах зарабатывают больше, чем различные менеджеры.

Россия лучше подготовилась к длительному противостоянию с Западом, а вот западные страны к этому были не готовы, понадеясь на молниеносную победу, которая последует за первым же введенным пакетом санкций. Теперь ситуация вышла из-под контроля, российская армия имеет превосходство над украинской по всем показателям, а особенно по артиллерии.

Это намного больше, чем мы ожидали

- прокомментировал ситуацию замглавы департамента политического планирования министерства обороны Эстонии Марк Рийсик.