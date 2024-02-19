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Военное обозрение

Обнародованы данные о рекордной стоимости заявок на продажу американского оружия

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Источник изображения: topwar.ru

По информации, обнародованной на рубеже января и февраля, стоимость заявок (согласий) на закупку оружия через правительство США в 2023 финансовом году составила рекордные 80,9 млрд долларов. Это самое высокое значение, когда-либо зафиксированное. Это также рост по сравнению с 2022 годом на 55,9%.

Соответственно для американской оборонной промышленности так называемая возросшая угроза, которую представляет война против России на Украине, является возможностью для больших дополнительных заработков.

Двумя самыми крупными суммами контрактов являются вертолеты Apache (12 миллиардов долларов) и система HIMARS для Польши (10 миллиардов долларов). Кроме того, контракт на «немецкий» «Чинук» оценивается в 8,5 миллиардов долларов. Последующие контракты включают закупку машин Hercules для Австралии (6,35 млрд долларов), самолетов P-8A Poseidon для Канады (5,9–5,62 млн долларов).

Следующие контракты – это снова Польша: на систему IBCS (4 млрд долларов США) и танки M1A1 Abrams с боеприпасами (максимум 3,75 млрд долларов США) и контракты после программы «Висла» (пусковые установки и ракеты «Пэтриот», а также радары LTAMDS) стоимостью до 10 млрд долларов США. В список также вошли два контракта с Республикой Корея (на дополнительные истребители F-35A и вертолеты CH-47F Chinook), а также болгарский контракт на машины Stryker общей стоимостью $1,5 млрд.

Государственный департамент также предоставил статистику прямых коммерческих продаж, используемых для передачи технологий и услуг поддержки. Общий объем коммерческих продаж увеличился со 153,6 млрд долларов до 157,5 млрд долларов в 2023 финансовом году.

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Страны
Австpалия
Канада
Польша
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
AH-64
C-130
CH-47 "Чинук"
F-35A
HIMARS
M1 Abrams
P-8 Poseidon
Patriot ЗРК
Stryker
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