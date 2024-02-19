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ТАСС

Австралия выделит $32,5 млн на покупку оружия для Украины

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Флаг Австралии. Архивное фото
Флаг Австралии. Архивное фото.
Источник изображения: © Flickr / Christian Haugen

Общий объем финансовой и военной помощи, направленной Канберрой Киеву, превышает $625 млн, сообщил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе

СИДНЕЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Австралия увеличит объем помощи Украине, выделив еще около $32,5 млн. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе.

Как отмечается в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства, Канберра "предоставит грант в размере 50 млн австралийских долларов (примерно $32,5 млн) для закупки оружия и средств обороны для Украины". "Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины <...> и ее мужественного народа, а также в защите фундаментального принципа - права каждой суверенной нации быть в безопасности в своих собственных границах и определять свое будущее", - указал Альбанезе.

Также австралийский премьер отметил, что общий объем финансовой и военной помощи, направленной Канберрой Киеву, превышает 960 млн австралийских долларов ($625 млн). Более 780 млн австралийских долларов (около $510 млн) из этой суммы были потрачены на закупку вооружений.

Кроме того, Альбанезе напомнил, что в рамках помощи Киеву Министерство обороны Австралии направило самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail для обеспечения Вооруженных сил Украины разведданными, а также дислоцировало свыше 100 военных инструкторов, осуществляющих подготовку украинских военных в Великобритании.

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 120 бронетранспортеров Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое и другое оружие, пообещав еще партию беспилотных летательных аппаратов. 

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Австpалия
Великобритания
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
M777
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