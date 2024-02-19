В Европе запаниковали по поводу помощи Украине (The Washington Post, США)

WP: страны ЕС оказывают Киеву финансовую помощь в большем объеме, чем США

Европейские союзники беспокоятся о приверженности США Украине, пишет WP. Несмотря на обнадеживающую риторику команды Байдена, Вашингтон не может обещать, что в ближайшее время окажет Киеву дополнительную помощь или поддержит Европу в долгосрочной перспективе.

Несколько высокопоставленных чиновников по национальной безопасности США отправятся в Европу на этих выходных, чтобы попытаться уверить изрядно переживающих союзников в том, что Соединенные Штаты продолжат по-прежнему выступать в роли флагмана свободного мира и что Вашингтон все еще дееспособен. Но почему союзники должны в это верить? Несмотря на обнадеживающую риторику команды Байдена, США не могут обещать, что они в ближайшее время окажут Украине дополнительную помощь или поддержат Европу в долгосрочной перспективе.

Вице-президент Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и многочисленные делегации из представителей обеих палат Конгресса соберутся в пятницу на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, где мировые лидеры, ученые и бизнесмены на протяжении уже более чем шести десятилетий выступают за трансатлантическое единство и силу монолитного Запада. Харрис и Блинкен выступят с публичными заявлениями и встретятся с несколькими высокопоставленными политиками. Ходят слухи про ожидаемую, но пока не подтвержденную официально встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой конференции два года назад Зеленский умолял о международной поддержке. Это было за несколько дней до того, как Россия начала свою специальную военную операцию. Тогда Харрис и другие американские чиновники пообещали, что они никогда не оставят Украину. В этом году Зеленский находится в еще более отчаянном положении — отчасти именно из-за бездействия Вашингтона. Нехватка боеприпасов, вызванная задержкой американской помощи, уже влечет за собой большее количество смертей на поле боя.

Харрис и Блинкен планируют сообщить Зеленскому, что помощь уже на подходе. Но так ли это на самом деле? Американские чиновники будут апеллировать к тому, что на этой неделе Сенат проголосовал в соотношении 70 против 29 голосов за принятие законопроекта о дополнительном финансировании, который включает около 60 миллиардов долларов, предназначенных для Украины. Они будут использовать этот аргумент как доказательство того, что все будет хорошо.

"Наши союзники понимают, что у нас есть внутренняя политика, как и у них, и они могут наблюдать прогресс, следя за деятельностью конгресса, — заявил журналистам во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. — Я верю, что США поступят правильно".

В самом же конгрессе уверенность далеко не так крепка. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец) заявил, что не будет принимать законопроект Сената и находится под давлением своих однопартийцев, которые настаивают на том, что вообще никакая помощь Украине не должна быть утверждена. В частном порядке он говорит своей фракции, что напишет собственный законопроект, и этот процесс начнется не раньше следующего месяца, сообщают источники в конгрессе.

Вот вам и краткосрочная перспектива. Европейские союзники одновременно беспокоятся о долгосрочной приверженности Соединенных Штатов Европе после того, как бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга на этой неделе пригрозил оставить страны НАТО в случае войны фактически на произвол. В связи с этим официальные лица США в Мюнхене попытаются успокоить партнеров, указывая на то, что большинство американцев по-прежнему поддерживает НАТО. Но они не могут заверить их, что Трамп не победит, и не могут сами быть уверены, что Трамп не выполнит эти угрозы.

"Я не могу давать никаких обещаний, и я не буду давать никаких обещаний. Но мы очень упорно боремся за помощь Украине, — сказалдемократ Джейсон Кроу,член делегации Палаты представителей в Мюнхене. — Мы едем туда, чтобы показать, что в США по-прежнему есть люди, которые стремятся к участию и настойчиво добиваются того, чтобы Америка была лидером".

Кроу отправился в Киев и встретился с Зеленским на прошлой неделе вместе с конгрессменом Хиллом. Хилл сказал мне, что он пытается просвещать своих коллег из Республиканской партии на предмет того, как расходуется и контролируется помощь.

Более половины этой помощи возвращается в экономику США через закупки оружия или для пополнения американских запасов вооружений. Европейские страны оказывают финансовую помощь в большем объеме, чем США, а некоторые из них тратят на это в процентном соотношении бóльшую долю своего ВВП.

Кроме того, прекращение поддержки сейчас будет иметь серьезные последствия. Украинская экономика может рухнуть, что вызовет волновой эффект по всей Европе и миру. Подобная перспектива может подтолкнуть миллионы украинских беженцев покинуть родину и уехать в Европу, что приведет к дестабилизирующим последствиям. Союзники по НАТО потеряют веру в авторитет альянса. Автократы на Ближнем Востоке и в Азии получат новые силы.

"Американский народ не хочет, чтобы Путин победил. Они знают, что это плохо для нашей национальной безопасности, — сказал мне Хилл. — Пришло время положить конец российскому авантюризму".

Для толпы сторонников Трампа все эти соображения, похоже, не имеют значения. Для них цель — прекратить усилия по оказанию помощи Украине. А чтобы победить, им нужно лишь остановить работу правительства. В значительной степени им это уже удалось. Из-за их подрывных действий конгресс за последние 14 месяцев не утвердил ни одного ассигнования для Украины.

В таком печальном положении дел виновата не только администрация Байдена. Но вместо того чтобы делать вид, что все будет хорошо, команда Байдена должна быть более честной со своими союзниками. Помощь Украине придет не скоро. Возможно, она вообще не придет.Трамп может победить. Он может вывести Соединенные Штаты из НАТО.

Все это сценарии, которые многие люди в обеих партиях в Вашингтоне будут пытаться предотвратить. Но если команда Байдена признает, что этих сценариев не избежать, то, по крайней мере, европейцы и украинцы смогут приступить к разумному планированию на случай непредвиденных обстоятельств.

Вот уже более шести десятилетий американские чиновники ездят в Мюнхен, чтобы убедить европейцев в том, что в конце концов Соединенные Штаты "поступят правильно" — иногда после того, как исчерпают все другие варианты. В этом году это может оказаться неправдой.