Готова ли НАТО к российскому вторжению? (The Spectator, Великобритания)

Spectator: у членов НАТО нет техники и боеприпасов для ведения войны с Россией

Европейские лидеры боятся, что Россия может вскоре напасть на кого-то из членов НАТО, и готовятся к войне, пишет Spectator. Но эксперты предупреждают: у членов альянса нет средств для ведения борьбы с Россией. Вся техника и боеприпасы уже отправлены на Украину.

Макс Джеффри (Max Jeffery)

В сосновом лесу в двух часах езды от границы Эстонии с Россией полным ходом идет подготовка к войне. Британские, французские, американские и эстонские солдаты репетируют, что будет делать НАТО в случае вторжения Владимира Путина. Для моделирования боевых действий они на две недели привезли с собой танки "Челленджер II", истребители F-16 и артиллерийские системы "Хаймарс" – лучшее, что есть на Западе. Это означает подготовку к окопной войне, установку минных полей, устройство засад и минометные удары на двадцатиградусном морозе и в снегу глубиной 30 сантиметров.

Не так давно идея войны против России казалась шуткой. Когда Митт Ромни баллотировался на пост президента США, он сказал, что Москва представляет угрозу, но Барак Обама высмеял его, заявив: "Сегодня 1980-е годы звонят и просят вернуть свою внешнюю политику. Холодная война закончилась уже 20 лет назад!" Таковы были умонастроения в Америке и Европе. Это привело к тому, что западные страны сократили свои оборонные бюджеты и переориентировали вооруженные силы для боевых действий на Ближнем Востоке. Всего пять лет назад Эммануэль Макрон говорил о "смерти мозга" НАТО, подчеркивая, что было бы "огромной ошибкой" отказываться от сотрудничества с Россией, и утверждая, что Путину война не нужна.

А затем Путин начал спецоперацию на Украине. Альянс "пробудился от сильнейшего удара электрическим током", заявил в прошлом году Макрон. Россия, похоже, завоевала превосходство на Украине, и европейские лидеры предупреждают, что она может вскоре напасть на какого-нибудь члена НАТО. Премьер-министр Эстонии, глава национальной безопасности Польши и министр обороны Дании в один голос заявляют, что Россия за три года может собрать достаточно солдат и техники для начала наступления. В целях повышения своей боеготовности НАТО в этом году проводит самые масштабные после распада Советского Союза военные учения. В течение 2024 года около 100 тысяч военнослужащих изо всех стран альянса будут тренироваться, готовясь к защите европейских земель.

В эстонском лесу большая часть иностранных войск впервые действует в условиях сильного холода. Двигатели иногда не заводятся, пушки иногда не стреляют, и порой трудно сделать самое элементарное, например, открыть двери бронированных машин. Большая часть техники не рассчитана на работу при таких температурах, да и солдаты к этому не привыкли. "Теперь речь идет не только о вашей физической выносливости, но и о том, как ваш разум справится с погодой", — говорит командир главной эстонской бригады Андрус Мерило (Andrus Merilo). Это высокий, серьезный мужчина с кривыми зубами и седой бородой. Он ищет драки. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) только что выдвинул кандидатуру Мерило на должность командующего армией. Если его назначат на эту должность, единственной задачей Мерило будет сдерживание российского вторжения.

Лидеры стран Балтии заявляют, что север является самым слабым звеном НАТО. Путин не сможет идти в наступление через Украину или через Черное море. Но у России общая граница с Норвегией, Финляндией, Эстонией и Латвией протяженностью 2 400 километров. В этом регионе стремительно набирает темпы милитаризация. Москва формирует новый армейский корпус в республике Карелия, которая граничит с Финляндией и до 1940 года входила в ее состав. Финны, которые вступили в НАТО только в прошлом году, обсуждают вопрос о том, надо ли им размещать у себя ядерное оружие. Три прибалтийских государства планируют построить сотни бункеров вдоль своих границ с Россией и Белоруссией.

На тот случай, если Путин нанесет удар, ответ НАТО уже спланирован американским генералом Крисом Каволи (Chris Cavoli), который руководит военными операциями альянса. Согласно "региональным планам" НАТО, силы и средства альянса распределены по разным местам: такое-то количество танков для этого города, такое-то количество войск для этого поселка. Планы, объем которых составляет четыре тысячи страниц, засекречены, но в них, предположительно, используется новая военная тактика, в основу которой положены боевые действия России на Украине. "Они снова начинают думать не только о географии, но и о времени, — говорит высокопоставленный представитель НАТО. — Где нужно быть? С какими силами? Когда?"

Учения НАТО в этом году направлены на то, чтобы отработать планы Каволи. Страны, которые в последнее время вели боевые действия с террористами Исламского государства*, вынуждены приспосабливаться к совершенно иным обстоятельствам. У джихадистов было мало артиллерии, а военно-воздушные силы состояли из трех украденных в 1970-х годах самолетов. НАТО будет сложнее справиться с подавляющей огневой мощью России. На Украине воюет 470 тысяч российских военнослужащих, и они могут расходовать по 20 тысяч снарядов в день. Большая часть российской авиации по-прежнему в рабочем состоянии.

Британские солдаты в Эстонии учатся сражаться в траншеях, как это делали их прадеды в Западной Европе 100 лет тому назад. Джеймс Ферн (James Fern), возглавляющий британскую боевую группу, говорит, что в ходе военных учений просит подчиненных подражать тактике российских войск. "Активнее использовать артиллерию, — говорит он. — Активнее использовать огневые средства большой дальности и баллистические ракеты". В ходе одних учений британцы, французы и американцы атакуют эстонцев с применением танков "Челленджер II" и артиллерийских систем "Хаймарс". Эстонцы имеют на вооружении шведские бронемашины CV-90, вертолеты и бронетранспортеры XA-188. Они обороняют две дороги, идущие на север через лес.

Все солдаты одеты в белую камуфляжную форму и стреляют лазерами из своего оружия по датчикам на бронежилетах противника. Пушки исправно изрыгают пламя, а танки и артиллерия издают искусственные звуки, как будто они из ретро-стрелялки. Когда танки и артиллерия ведут огонь, в штаб отправляются сообщения. Там подсчитывают, сколько человек "погибло", и передают эту информацию обратно. Затем "мертвые" покидают поле боя. Если необходимо преодолеть ложное препятствие, такое как минное поле, солдаты докладывают в штаб, а потом дремлют минут десять, имитируя реальную задержку. Затем они продолжают выполнять поставленную задачу.

Из-за этого учения идут тихо, спокойно и медленно. Они начинаются в середине утра и должны заканчиваться около полуночи ближним боем с применением биноклей ночного видения. В середине дня наступающие войска останавливаются за поворотом дороги, и пятеро французских солдат отправляются вперед через снег и сосновый лес, чтобы уточнить, где позиции эстонцев. Идти приходится по сугробам, и поэтому им требуется некоторое время, чтобы подобраться поближе. "Это французы, что вы будете делать?" — спрашивает наблюдатель за учениями.

Я спрашиваю британского солдата, готова ли армия к войне с Россией. "Мы уже ведем войну против миграции. Мы не можем даже лодку остановить", — говорит он, пожимая плечами.

Знает ли Каволи, какой будет следующая война? "Это вечная проблема, — говорит натовский генерал. — Вы готовитесь к следующей войне, глядя на предыдущую". Американские и европейские войска изначально не были готовы к участию в небольших стычках на Ближнем Востоке, и никто не ожидал, что в 2024 году они снова будут готовиться к боям в окопах.

Многие представители НАТО вообще не верят в вооруженное столкновение с Россией. "Я не уверен, что у нас будет война", — говорит мне один из предшественников Каволи Филип Бридлав (Philip Breedlove). С ним согласен бывший генеральный секретарь НАТО из Британии Джордж Робертсон (George Robertson): "Я не думаю, что у Путина есть желание пересечь черту статьи 5". Робертсон считает, что Россия скорее нападет на Молдавию или Грузию. Путин и сам сказал Такеру Карлсону, что не будет вторгаться в Польшу или страны Балтии. "Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов", — заявил он. Члены НАТО раздувают "мнимую российскую угрозу".

НАТО обеспокоена тем, что контрнаступление Украины против России с использованием западной тактики оказалось безуспешным. Координация артиллерийского огня, пусков ракет и маневра войск оказалась слишком сложной задачей, а ракетными ударами не удалось выбить русских с занимаемых позиций. Путин также устраняет недостатки и слабые места своих военных. Потеряв много солдат и техники в ходе отчаянного первого наступления на Киев, российская армия построила эшелонированную оборону для защиты захваченной ею территории на востоке Украины. Россия также научилась ставить помехи ракетам "Хаймарс".

Даже если планы и тактика НАТО окажутся правильными, у членов альянса нет средств для ведения борьбы с Россией. Например, в прибалтийских странах не хватает зенитно-ракетных систем для защиты воздушного пространства. На прошлогоднем саммите в Вильнюсе Эстонии обещали одну батарею ПВО, но она до сих пор ее не получила. Все средства были отправлены на Украину. "Средства ПВО были переданы Украине в таких больших количествах, что нам их явно не хватает", — говорит Певкур. Его войска делают ставку на системы ПВО Финляндии. "Мы просто принимаем все как есть, — добавляет он. — На данный момент они больше нужны Украине". Если Россия нападет, Певкуру придется вежливо попросить Владимира Зеленского вернуть ему ракеты.

Склады в Европе полупустые, потому что оборонная промышленность производит недостаточно. "Европейские вооруженные силы сегодня имеют сверхсложные артиллерийские снаряды, которые могут совершать пируэты и творить всевозможные удивительные вещи, — говорит представитель НАТО. — Но иногда просто нужно большое количество самых элементарных вещей". В марте прошлого года, перед началом украинского контрнаступления, ЕС пообещал к весне текущего года отправить Зеленскому миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Европейские лидеры теперь заявляют, что поставят только 600 тысяч боеприпасов. Певкур утверждает, что ситуация улучшается, и к концу следующего года Европа будет производить два миллиона снарядов в год, или 170 тысяч в месяц. Этого недостаточно для Украины и НАТО, если обе будут в состоянии вооруженного конфликта. Одной только Украине нужно 200 тысяч снарядов в месяц, чтобы начать и провести новое контрнаступление.

Натовское командование жалуется, что европейские страны слишком медленно подписывают контракты на поставки оружия и слишком долго пытаются экономить на своих армиях. Европа также постепенно осознает, что не может рассчитывать на США в надежде на восполнение нехватки вооружений. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что будет побуждать русских делать "все, что они, черт возьми, захотят" с европейскими странами, которые экономят на обороне ("Вы должны платить! Вы должны платить по своим счетам!"). На этой неделе советник Трампа Кит Келлог (Keith Kellogg) заявил, что членство в НАТО должно быть многоуровневым, а те страны, которые тратят меньше средств на оборону, надо лишать определенных мер защиты. Один бывший чиновник из Пентагона, работавший в администрации Трампа, рассказал мне, что если Россия нападет на члена НАТО, Америке придется беречь свою военную технику и оружие для ведения возможной войны в Азии.

В этой военной игре не было ни победителя, ни проигравшего. Обороняющиеся вели "сдерживающие действия", организованно отступая и выигрывая время для прибытия подкреплений. Если Путин перейдет восточную границу Эстонии, ее армия, скорее всего, будет осуществлять именно такой маневр. Около восьми тысяч военнослужащих и 80 тысяч резервистов будут обороняться до прибытия главных сил НАТО. Самолеты по тревоге поднимутся в воздух, артиллерия будет переброшена на фронт, сотни тысяч готовых к бою солдат пересекут Атлантику. Другие пройдут маршем по Центральной Европе – и русские будут разбиты. Во всяком случае, таков план.

*запрещенная в России террористическая организация