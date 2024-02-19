Новый "бумерангообразный" БТР-22 может получить ракетно-пушечную "Баллисту"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

При создании нового российского бронетранспортера, который в СМИ называют БТР-22, несомненно учитывался опыт, полученный при проектировании и испытаниях перспективного семейства "Бумеранг". Например, в конструкции корпуса "двадцать второго" видны очертания, напоминающие перспективную отечественную машину.

Напомним, что основное отличие от ставшего уже привычным БТР-82А заключается в переносе двигателя в переднюю часть и усиленном бронировании, в том числе повышенной защищенности днища.

Сообщалось, что не исключено применение нового необитаемого боевого отделения "Баллиста". Кроме 30-мм пушки и пулемета в нем имеется комплекс управляемого ракетного вооружения, позволяющего уничтожать вражеские танки, легкую и колесную бронетехнику различных типов.

В нынешнем облике БТР-22 не являются плавающим, но, как отмечалось, вариант, способный преодолевать вплавь водные преграды, может появиться уже скоро.

Лев Романов

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"