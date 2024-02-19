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ТАСС

В ВСУ заявили о нехватке запчастей для поставляемых Германией танков Leopard

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Источник изображения: Анна Марченко/ ТАСС, архив

Заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Сергей Артамощенко отметил, что этот вопрос постоянно поднимается Киевом на всех уровнях

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой запасных частей для танков Leopard, которые поставляет Германия. Об этом заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко.

"Командование сил материально-технического обеспечения ВСУ благодарно государствам-партнерам за поддержку и техническую помощь, которая крайне необходима ВСУ. В связи с этим подтверждаем информацию о недостаточном количестве запасных частей для танков Leopard 1 и Leopard 2 по всем номенклатурам", - заявил он в интервью медиагруппе Funke.

Артамощенко отметил, что "около 70% военной техники, переданной США и Швецией, поставляется с запчастями, из Великобритании - около 40%". Поставки с запчастями из других стран-партнеров, по его словам, "составляют крайне незначительную часть" - до 10%. "Военная техника из таких стран, как Польша и Словения, вообще не снабжается запчастями", - констатировал Артамощенко.

"В это время основное внимание должно быть направлено на организацию увеличения поставок запчастей для обслуживания и ремонта танков Leopard. Ключевую роль в этом может сыграть создание склада запчастей в центре ремонта танков Leopard в Польше, а также создание и поддержание в рабочем состоянии обменного фонда запчастей", - считает Артамощенко. Он добавил, что вопрос предоставления запчастей постоянно поднимается Киевом на всех уровнях. С танками Leopard 1A5, по его мнению, ситуация еще хуже. "В настоящее время решается вопрос о восстановлении танков Leopard 2A6 в Литве и Leopard 2A4 в Польше", - сказал заместитель командующего.

В Минобороны ФРГ заявили, что постоянно снабжают Украину запчастями. "Основные боевые танки Leopard 2A6, которые были переданы из запасов Бундесвера (ВС ФРГ) около года назад, как и другие системы вооружения, поставленные Украине, используются в боевых условиях высокой интенсивности в районах боевых действий", - сообщил Funke представитель оборонного ведомства Германии. "Запасы поставляемых боеприпасов и запасных частей постоянно пополняются в пределах соответствующих мощностей. Благодаря тесному и доверительному обмену с украинскими профильными ведомствами мы имеем хорошее представление о текущих потребностях", - заключил он.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В январе МИД ФРГ сообщил, что Германия с начала специальной военной операции РФ на Украине выделила на поддержку Киева свыше €27,8 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя. 

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Великобритания
Германия
Литва
Польша
Россия
Словения
США
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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