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ТАСС

Госдума приняла законопроект о переходе "Роскосмоса" на закрытый режим закупок

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Инициативой предусматривается возможность применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков госкорпорацией

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень госзаказчиков, которые должны проводить свои закупки закрытыми конкурентными способами, за счет госкорпорации "Роскосмос". Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас закон о контрактной системе госзакупок предусматривает, что "закрытые" закупки должны проводиться силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, находящимися под антироссийскими санкциями.

Законопроектом предусматривается возможность применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) госкорпорацией "Роскосмос", а также подведомственными ей государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, перечень которых утверждается правительством России. При этом "Роскосмос" и подведомственные этой госкорпорации государственные учреждения и государственные унитарные предприятия не будут размещать на официальном сайте единой информационной системы в интернете информацию и документы, содержащиеся в реестре контрактов.

Закрытые конкурентные способы закупок смогут использовать также юридические лица, которые получили бюджетные инвестиции на капитальное строительство зданий и сооружений или на приобретение ими объектов недвижимого имущества в случае, если бюджетные инвестиции предоставляются в рамках договоров об участии государства в собственности субъекта инвестиций. 

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