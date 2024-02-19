Потенциальное противоспутниковое оружие. Какую угрозу США вдруг увидели себе от РФ

Вашингтон утверждает, будто Москва разрабатывает некое противоспутниковое оружие, которое способно стать угрозой национальной безопасности для США. Детали американских измышлений привел на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, а помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал закрытую встречу для ключевых конгрессменов.

Тема российской угрозы из космоса появилась на фоне дискуссий вокруг законопроекта о военной помощи Украине. Несмотря на заявления Белого дома о важности акта для противостояния России, в Палате представителей Конгресса его отказываются принимать. Там считают важным решить сначала внутриамериканские проблемы - например, с безопасностью границы.

ТАСС собрал основные тезисы Вашингтона.

Потенциальное космическое оружие

Салливан заявил 14 февраля о некоей угрозе американской национальной безопасности со стороны РФ. Источники телекомпании ABC сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить в космосе ядерное оружие, а собеседники газеты The New York Times заявляли, что план находится в состоянии разработки.

На брифинге 15 февраля Кирби подтвердил, что США полагают, будто Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое "будет базироваться в космосе". "Это не действующая система, которая была развернута, - уточнил он. - Хотя стремление России к получению такой системы вызывает беспокойство".

"Мы не говорим об оружии, которое может применяться для нападения на людей или для физических разрушений на Земле", - добавил координатор Белого дома.

При этом никаких подробностей Кирби не привел, так как "ограничен в том, что может раскрывать о природе этой угрозы". Тем не менее в Вашингтоне считают, что предполагаемые планы Москвы будут "нарушением договора о космосе".

На комичность заявлений обратили внимание участники последовавшего брифинга в Пентагоне. "Эта ужасная штука, которую русские хотят запустить в космос, она похожа на "Золотой глаз" из фильма 1995 года о [Джеймсе] Бонде?" - спросили у пресс-секретаря Патрика Райдера. Тот отшутился фразой: "Думаю, нам нужно просто жить и дать умереть" (фильм бондианы "Живи и дай умереть", снят в 1973 году).

Контакт без доверия

На чем основываются подозрения Вашингтона, Кирби уточнять не стал, однако подчеркнул: в США "не верят всему, что идет из России", основываются на собственных суждениях.

Замглавы Пентагона Билл Лаплант на слушаниях в Конгрессе заявил, что США следят за деятельностью в космосе России и Китая и на этом "строится вся стратегия".

Тем не менее президент США Джо Байден распорядился связаться с Россией по этому вопросу, указал Кирби. "Мы пошли на контакт с российской стороной, но не договорились на этом этапе о действительных переговорах", - отметил координатор Белого дома.

В Пентагоне после этого не смогли сказать, планируются ли контакты РФ и США на уровне министров обороны. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер переадресовал вопрос в Белый дом.

Взаимодействие с Россией

Американская разведка, утверждает Кирби, настаивала на том, чтобы "начать с частного взаимодействия" с Россией по проблемному вопросу, и не поддерживала идею "сразу обнародовать разведданные".

Однако Байден, заявил координатор Белого дома, распорядился начать "регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами".

При этом выводы, что серией громких утверждений о российской угрозе в Белом доме пытаются вынудить Конгресс принять закон о военной поддержке Украине, Израилю и Тайваню, Кирби назвал "чушью".

Реакция вне США

На совпадение проблем "проталкивания" законопроекта в Конгрессе и внезапного появления угрозы от РФ обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал это нагнетание уловкой Белого дома. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС назвал американские заявления злонамеренным сочинительством с попыткой приписать Москве враждебные действия.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал утверждения, особенно о ядерном оружии, спекуляцией СМИ. При этом в организации призвали все страны отказаться от размышлений о военной гонке в космосе.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус же заявил, что для него эти сообщения "очень-очень новые". Он пообещал обсудить их с партнерами по НАТО, чтобы "прояснить технические вопросы, а затем посмотреть, что из этого последует".