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ТАСС

Потенциальное противоспутниковое оружие. Какую угрозу США вдруг увидели себе от РФ

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Противоспутниковое оружие
Противоспутниковое оружие.
Источник изображения: politros.com

Вашингтон утверждает, будто Москва разрабатывает некое противоспутниковое оружие, которое способно стать угрозой национальной безопасности для США. Детали американских измышлений привел на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, а помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал закрытую встречу для ключевых конгрессменов.

Тема российской угрозы из космоса появилась на фоне дискуссий вокруг законопроекта о военной помощи Украине. Несмотря на заявления Белого дома о важности акта для противостояния России, в Палате представителей Конгресса его отказываются принимать. Там считают важным решить сначала внутриамериканские проблемы - например, с безопасностью границы.

ТАСС собрал основные тезисы Вашингтона.

Потенциальное космическое оружие

Салливан заявил 14 февраля о некоей угрозе американской национальной безопасности со стороны РФ. Источники телекомпании ABC сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить в космосе ядерное оружие, а собеседники газеты The New York Times заявляли, что план находится в состоянии разработки.

На брифинге 15 февраля Кирби подтвердил, что США полагают, будто Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое "будет базироваться в космосе". "Это не действующая система, которая была развернута, - уточнил он. - Хотя стремление России к получению такой системы вызывает беспокойство".

"Мы не говорим об оружии, которое может применяться для нападения на людей или для физических разрушений на Земле", - добавил координатор Белого дома.

При этом никаких подробностей Кирби не привел, так как "ограничен в том, что может раскрывать о природе этой угрозы". Тем не менее в Вашингтоне считают, что предполагаемые планы Москвы будут "нарушением договора о космосе".

На комичность заявлений обратили внимание участники последовавшего брифинга в Пентагоне. "Эта ужасная штука, которую русские хотят запустить в космос, она похожа на "Золотой глаз" из фильма 1995 года о [Джеймсе] Бонде?" - спросили у пресс-секретаря Патрика Райдера. Тот отшутился фразой: "Думаю, нам нужно просто жить и дать умереть" (фильм бондианы "Живи и дай умереть", снят в 1973 году).

Контакт без доверия

На чем основываются подозрения Вашингтона, Кирби уточнять не стал, однако подчеркнул: в США "не верят всему, что идет из России", основываются на собственных суждениях.

Замглавы Пентагона Билл Лаплант на слушаниях в Конгрессе заявил, что США следят за деятельностью в космосе России и Китая и на этом "строится вся стратегия".

Тем не менее президент США Джо Байден распорядился связаться с Россией по этому вопросу, указал Кирби. "Мы пошли на контакт с российской стороной, но не договорились на этом этапе о действительных переговорах", - отметил координатор Белого дома.

В Пентагоне после этого не смогли сказать, планируются ли контакты РФ и США на уровне министров обороны. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер переадресовал вопрос в Белый дом.

Взаимодействие с Россией

Американская разведка, утверждает Кирби, настаивала на том, чтобы "начать с частного взаимодействия" с Россией по проблемному вопросу, и не поддерживала идею "сразу обнародовать разведданные".

Однако Байден, заявил координатор Белого дома, распорядился начать "регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами".

При этом выводы, что серией громких утверждений о российской угрозе в Белом доме пытаются вынудить Конгресс принять закон о военной поддержке Украине, Израилю и Тайваню, Кирби назвал "чушью".

Реакция вне США

На совпадение проблем "проталкивания" законопроекта в Конгрессе и внезапного появления угрозы от РФ обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал это нагнетание уловкой Белого дома. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС назвал американские заявления злонамеренным сочинительством с попыткой приписать Москве враждебные действия.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал утверждения, особенно о ядерном оружии, спекуляцией СМИ. При этом в организации призвали все страны отказаться от размышлений о военной гонке в космосе.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус же заявил, что для него эти сообщения "очень-очень новые". Он пообещал обсудить их с партнерами по НАТО, чтобы "прояснить технические вопросы, а затем посмотреть, что из этого последует". 

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