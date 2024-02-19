Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Стрельбы северокорейского берегового ракетного комплекса с новыми ПКР "Падасури-6"

От себя добавлю, что название "바다수리-6" ("Padasuri-6"\"Падасури-6") переводится, как я понимаю, как "Скопа-6". Сама новая ракета внешне выглядит как модернизированный вариант уже давно известных ракет "Кымсон-3" ("Kumsong-3"\"금성3").

Как сообщает ЦТАК:

Пхеньян, 15 февраля. /ЦТАК/- Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын в первой половине дня 14 февраля руководил контрольно-проверочным запуском ракет нового типа "Падасури-6" класса "земля-море", которые будут поступать на вооружение ВМС.

Его сопровождали секретари ЦК ТПК Пак Чон Чхон и Чо Чхун Рён, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик, начальник Главного управления ракетостроения КНДР генерал армии Чан Чхан Ха, командующий ВМС КНА адмирал флота Ким Мён Сик, командующий Восточноморским флотом ВМС вице-адмирал Пак Гван Соб, командующий Западноморским флотом ВМС вице-адмирал Пан Сон Хван, заместитель командующего ВМС контр-адмирал Ким Ён Сон, заведующие отделами ракеты командований Восточноморского и Западноморского флотов.

Запущенные ракеты пролетели 1400 с лишним секунд над Корейским Восточным морем и точно поразили цель.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатами контрольно-проверочного запуска и сделал важный вывод в связи с проектом переформирования боевого расчета береговых ракетных батальонов Восточноморского и Западноморского флотов.

Он обозначил пути для того, чтобы в целях надежной защиты морских пограничных линий приблизить ракеты класса "земля-море" и максимально укрепить их силы, последовательно подавить и пресечь авантюрные попытки вражеских ВМС.

Упомянул факт, что марионеточная РК пытается отстоять фиктивную, так называемую "северную разграничительную линию", не имеющую ни международно-правовой основы, ни законного оправдания, и под предлогами, как контроль над судами третьих стран и рыболовными судами, морское патрулирование, перебрасывает на нашу акваторию боевые корабли различных классов и грубо нарушает наш суверенитет. И сказал, что теперь нам следует последовательно защищать суверенитет над морем практическим применением вооруженных сил и действием, а не неким фигуральным выражением, заявлением и письменным опубликованием.

В частности, дал важные указания об усилении военной готовности в пограничной акватории в северной части островов Ёнпхён и Пэкрён, где часто нарушают нашу границу вражеские боевые корабли, в том числе эсминцы, конвойные корабли и быстроходные катера.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что неважно, сколько линий на Корейском Западном море, и нечего рассуждать. И решительно заявил: очевидно - если враги нарушат признанную нами морскую пограничную линию, то это будет считаться нарушением нашего суверенитета и вооруженной провокацией.

Он отметил, что незыблема позиция и воля нашей армии к надежной защите суверенитета и безопасности государства закономерным и достойным пользованием правом на самозащиту в опоре на могучую военную силу. И поставил военные задачи, встающие для надежной обороны береговых линий и морской границы страны.