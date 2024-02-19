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ТАСС

Столтенберг заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ

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Учения НАТО в Польше, ноябрь 2023 года
Учения НАТО в Польше, ноябрь 2023 года.
Источник изображения: Global Look Press

Генсек НАТО не уточнил, сколько украинских военных будет проходить подготовку

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Государства - члены НАТО договорились об обустройстве в Польше тренировочного центра для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО - Украина в Польше, в Быдгоще", - сказал он.

"Еще предстоит принять решение о технических деталях. Мы пока достигли политического решения, это только начало процесса, который должен воплотиться в жизнь в течение недель и месяцев. Я рассчитываю, что практические решения будут приняты позднее в течение года", - отметил Столтенберг.

"Он (центр - прим. ТАСС) позволит Украине поделиться уроками, вынесенными на войне с Россией, и создаст структуру для украинских сил, чтобы они могли тренироваться и обучаться вместе со странами НАТО", - добавил генсек. Он не уточнил, сколько украинских военных будет проходить подготовку. 

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