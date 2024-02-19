Войти
ТАСС

На Украине заявили, что не смогут использовать аэродромы НАТО для базирования F-16

167
0
+1
Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: By Usaf/ Getty Images

Представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что каждая страна думает о своей безопасности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Западные страны из-за обязательств в рамках НАТО не позволят Украине использовать свои аэродромы для базирования истребителей F-16 после их передачи Киеву. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Каждая страна и правительство думает о своей безопасности, тем более что вряд ли это возможно в рамках коллективной безопасности, когда страна находится в НАТО. Есть определенные пункты, которые вряд ли позволят это сделать", - сказал он в эфире телеканала "Киев-24", отвечая на вопрос о том, смогут ли F-16 базироваться на аэродромах стран НАТО после передачи их Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что поставляемые НАТО Украине самолеты будут законной целью для военных РФ, откуда бы они ни вылетали. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
24.07.2023
Бывший советник экс-президента Украины: «Самолетов для ВСУ нет и не будет»
19.07.2023
Турция сможет достичь хороших отношений с Западом лишь при одном условии
12.07.2023
"Фантастика". В Британии оценили шансы Европы противостоять России без США
02.02.2023
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
31.01.2023
Киев задумал использовать НАТО против Москвы
23.03.2020
Ближневосточный военный парадокс
29.12.2009
На пути к апокалипсису
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный