На Украине заявили, что не смогут использовать аэродромы НАТО для базирования F-16

Представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что каждая страна думает о своей безопасности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Западные страны из-за обязательств в рамках НАТО не позволят Украине использовать свои аэродромы для базирования истребителей F-16 после их передачи Киеву. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Каждая страна и правительство думает о своей безопасности, тем более что вряд ли это возможно в рамках коллективной безопасности, когда страна находится в НАТО. Есть определенные пункты, которые вряд ли позволят это сделать", - сказал он в эфире телеканала "Киев-24", отвечая на вопрос о том, смогут ли F-16 базироваться на аэродромах стран НАТО после передачи их Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что поставляемые НАТО Украине самолеты будут законной целью для военных РФ, откуда бы они ни вылетали.