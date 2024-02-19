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ТАСС

В США заявили, что внимательно следят за военной деятельностью РФ в космосе

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Уильям Лапланта
Уильям Лапланта.
Источник изображения: Manuel Balce Ceneta/AP

Замглавы американского МО по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант отметил, что в целом вся стратегия страны строится вокруг Китая и России

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят за военной деятельностью России и Китая в космосе и сохраняют уверенность в своей хорошей осведомленности о ней. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

Он отказался вдаваться в детали, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) спросил у Лапланта, можно ли делать вывод о том, что имеющаяся у США стратегия "успешно предотвратит размещение Россией ядерного оружия в космосе". "Да, не вдаваясь в конкретику потенциала россиян, могу сказать, что в целом вся наша стратегия строится вокруг Китая и России. Она целиком касается Китая и России", - ответил замминистра. "Есть разница между фокусом внимания и эффективностью. <...> В плане эффективности: можете ли вы в целом сказать американской общественности, что у нас имеется?" - продолжил Гетц. "Да, да", - прервал его Лаплант. "Замечательно", - сказал на это Гетц.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил ранее, что проведет 15 февраля закрытый брифинг для руководства и ключевых комитетов Конгресса, чтобы обсудить якобы имеющуюся угрозу национальной безопасности страны. Телекомпания ABC утверждала, что она может быть связана с будто бы имеющимися у Москвы планами разместить ядерное оружие в космосе. Как написала газета The New York Times со ссылкой на чиновников, речь идет пока только о потенциальных планах России, и этот проект "еще находится в стадии разработки".

Как заявил ТАСС заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, комментируя эти данные, США занимаются злонамеренным сочинительством, приписывая Москве действия и намерения, которые их не устраивают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые публикации западных СМИ уловкой Белого дома, который "пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег" Украине, Израилю и Тайваню, "это очевидно". 

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