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Производитель дронов Supercam нарастит объемы выпуска

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Дрон Supercam
Дрон Supercam.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» («НПО «ИжБС»), которое производит беспилотники «Тахион» и Supercam, нарастит объемы выпуска дронов в десять раз. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«"Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" увеличит производство беспилотных летательных аппаратов в 2024 году в десять раз. В этом президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников заверил генерала армии Сергея Шойгу во время посещения министром обороны Российской Федерации производственной площадки ижевского предприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост объемов производства стал возможным благодаря введению в эксплуатацию нового цеха площадью 5,8 тысячи квадратных метров и созданию 360 дополнительных рабочих мест. Новое производство оснастили станками с числовым программным управлением, а количество станков механической обработки кратно увеличили.

В декабре Алан Лушников сообщил, что «Калашников» начал отгрузку первой партии модернизированных дронов-камикадзе «Куб» заказчику. Аппарат получил боевую часть повышенного могущества.

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