Проблемы с производством редукторов для фрегатов проекта 22350

Как сообщило издание "Деловой Петербург" в материале Льва Годованника "ОДК намерена в суде наказать крупнейшего в Петербурге производителя дизелей", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (ОДК) пытается наказать крупнейшего в Петербурге производителя дизелей ПАО "Звезда" за поставки оборудования для шестого фрегата проекта 22350. Завод "Звезда" задержал поставку оборудования для газотурбинного агрегата, изготавливаемого рыбинским ПАО "ОДК-Сатурн" для фрегата "Адмирал Чичагов", строящегося на петербургской Северной верфи. До задержки фрегат собирались передать флоту в 2025 году. "Звезда" - единственная компания в Петербургской агломерации, к которой за последние годы "ОДК-Сатурн" предъявил публичные претензии.

Сборка на ПАО "Звезда" головного комплекта редукторов РО55 для главной энергетической установки фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350. Санкт-Петербург, 2019 год (с) ПАО "Звезда"

С какого момента считать просрочку

АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") имеет контракты с петербургским ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" на поставку 12 дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для шести фрегатов проекта 22350. Непосредственный исполнитель контракта, ПАО "ОДК-Сатурн" ("дочка" ОДК, располагается в Рыбинске Ярославской области), в декабре 2020 года подписал с петербургской "Звездой" договор о поставке редукторов и комплектующих для главного дизель-газотурбинного агрегата М55Р, который должен быть установлен на шестом фрегате проекта 22350 "Адмирал Чичагов". Стоимость договора составила 602 млн рублей.

"Звезда" задержала поставку, что даже не пыталась оспаривать. Предметом спора в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области стала длительность просрочки, которая по условиям договора начиналась по истечении 19 месяцев с момента авансирования. "ОДК-Сатурн" предложил считать её с момента выплаты первого авансового платежа, то есть с 26 сентября 2022 года, "Звезда" настаивала на моменте выплаты четвёртого авансового платежа, после которого передала оборудование "ОДК-Сатурн". В этом случае расчёт просрочки начинается с 29 мая 2023 года.

Судья Егор Шпачев согласился с позицией "Звезды". "Все четыре платежа, осуществляемые до момента передачи товара покупателю, являются разными этапами авансового платежа. С учётом этого суд соглашается с доводами ответчика, что срок поставки следует исчислять с даты четвёртого авансового платежа…" - написал он в мотивировочной части решения, вынесенного в конце октября 2023 года. "ОДК-Сатурн" взыскал со "Звезды" 17,5 млн рублей вместо 28,6 млн, его такое решение не устроило, поэтому спор на днях продолжится в апелляционном суде.

Эксклюзивный субъект для претензий

Северная верфь исполняет контракты на строительство восьми многоцелевых фрегатов 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350. Головной "Адмирал Горшков" передали Северному флоту в 2018 году. Он стал первым фрегатом проекта 22350, укомплектованным газотурбинными агрегатами М55Р производства "ОДК-Сатурн". Ранее силовые установки для этого проекта поставлялись с Украины [ошибка - на самом деле первым газотурбинные агрегаты М55Р производства "ОДК-Сатурн" получил только третий фрегат "Адмирал Головко". - bmpd].

Второй корабль проекта "Адмирал Касатонов" передан ВМФ РФ в июле 2020 года, третий - "Адмирал Головко" - в конце декабря 2023 года. Ещё пять кораблей - "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" - находятся на Северной верфи в разных стадиях строительства. В середине августа 2022 года тогдашний генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов сообщил ТАСС, что корабль "Адмирал Чичагов" передадут флоту в 2025 году.

На Северной верфи и в "ОДК-Сатурн" к моменту выхода публикации на вопрос о возможном сдвиге срока сдачи "Адмирала Чичагова" из-за допущенной "Звездой" просрочки не ответили.

С конца 2019 года на портале "Электронное правосудие" зарегистрировано пять исков "ОДК-Сатурн" к компаниям из Петербурга и Ленобласти - и все они к петербургской "Звезде".

В октябре 2020 года "ОДК-Сатурн" взыскал с неё 5 млн рублей за просрочку разработки и испытаний редукторных комплексов для десантных катеров на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". В декабре 2021 года "ОДК-Сатурн" взыскал со "Звезды" уже 53,2 млн рублей за просрочку изготовления, проведения испытаний и сдачи опытного образца редукторного комплекса для корветов проекта 20380, первый из которых, "Меркурий", приступил к заводским испытаниям в декабре 2022 года. В августе 2021 года "ОДК-Сатурн" взыскал со "Звезды" 1,4 млн рублей убытков, понесённых в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по переконсервации редукторов для газотурбинных агрегатов М55Р. А в прошлом августе выиграл ещё один иск на 34,6 млн рублей, но дело слушалось в закрытом режиме, в связи с чем подробности не публичны.

В "Звезде" на редакционный запрос к моменту публикации не отреагировали.

"Порочная, на мой взгляд, практика…"

Генеральный директор одного из крупнейших поставщиков дизельных электростанций для "Газпрома" петербургского ООО "Дизельзипсервис" Марина Карасева полагает, что позиция "Звезды" в споре с "ОДК-Сатурн" правильная.

"Порочная, на мой взгляд, практика многих государственных заказчиков сегодня - подписать контракт по результатам торгов и, опираясь на преимущественное право, предлагать свою форму договора, прописать там право требования начала работ ещё до начала авансирования. Это позволяет заказчику экономить средства, удлиняя сроки их перечисления, зарабатывать на банковских процентах, а в последующем ещё и взыскивать неустойки за весь период действия договора от момента его подписания. Очень приятно, что "Звезда" доказала суду недопустимость такого отношения к подрядчикам", - говорит руководитель "Дизельзипсервиса".

Партнёр юридической практики консалтинговой компании "Альтхаус" Александр Арбузов полагает, что "ОДК-Сатурн" не сможет изменить судебное решение в свою пользу в апелляционном суде.

"431-я статья Гражданского кодекса чётко определяет: при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нём слов и выражений. Если срок выполнения работ привязан договором к уплате аванса, предоставляемого этапами, то логично предположить, что аванс следует считать уплаченным в момент, когда подрядчик получил последний причитающийся ему в счёт аванса рубль. Соответственно этому и просрочка должна исчисляться с учётом момента полного выполнения заказчиком обязанности по авансированию, а не её части", - говорит эксперт.

Досье:

ПАО "Звезда" - разработчик и производитель дизельных силовых установок для нужд судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики. Основной заказчик - Военно-морской флот РФ. Выручка компании за три квартала 2023 года составила, по данным СПАРК, около 2,8 млрд рублей. После 2014 года портфель заказов "Звезды" вырос почти в 10 раз - это случилось из-за международных санкций, лишивших российский ВМФ комплектующих из Европы. По данным СПАРК с актуализацией на I квартал 2019 года (более свежих данных нет), по 24,99% акций ПАО "Звезда" принадлежат ООО "Уральский дизель-моторный завод" и ООО "Акцент", 21,93% - у ООО "Дилинг", оставшиеся 19,54% - у ООО "Евроинвест". Все компании зарегистрированы в Свердловской области, но только Уральский дизель-моторный завод входит в группу "Синара" миллиардера Дмитрия Пумпянского.