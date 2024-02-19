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Интерфакс-АВН

В Белом доме утверждают, что новая угроза нацбезопасности США связана с разработкой РФ противоспутникового оружия

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Байден распорядился вести прямые контакты с Москвой по этому вопросу

Вашингтон. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - В Белом доме заявили, что угроза американской национальной безопасности, о которой сообщалось накануне, связана с созданием Россией противоспутникового оружия.

"Я могу подтвердить, что эта угроза связана с противоспутниковым оружием, которое разрабатывает Россия", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Хоть намерения России получить такую возможность и вызывают тревогу, нет прямой угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или которое может повлечь за собой разрушения на Земле", - подчеркнул Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден распорядился о начале дипломатических контактов с Москвой по этому вопросу.

"Байден отдал распоряжение о дальнейших действиях - дополнительных брифингах для лидеров Конгресса, прямом контакте с Россией по дипломатической линии, а также с нашими союзники и партнерами, и другими странами мира", - сказал Кирби.

Накануне постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке проинформировал членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности".

Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США получили информацию о том, что Россия якобы намерена разместить в космосе ядерное оружие.

"Двое источников, знакомых с обсуждениями в Капитолии, сообщили, что разведданные имеют отношение к намерению России разместить в космосе ядерное вооружение", - информирует телеканал.

По словам собеседников ABC News, речь идет не о его потенциальном применении против целей на Земле, а "скорее о его возможном использовании против спутников". Один из источников отметил, что это "весьма тревожные" сообщения.

При этом также в среду спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал американцев не поддаваться панике из-за сообщений о возникновении угрозы национальной безопасности страны. Он не стал раскрывать подробности возможной угрозы, отметив, что "не имеет права разглашать секретную информацию".

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Россия
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Ядерный щит
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