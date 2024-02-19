Путин заявил о росте производства индивидуальной бронезащиты в РФ в 10 раз

Производство индивидуальной бронезащиты в РФ выросло в 10 раз. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода».

«Что касается производства индивидуальной бронезащиты для ребят, оно выросло в 10 раз, [производство] автомашин разного класса выросло в семь раз, производство танков выросло в пять раз — не на какие-то проценты, а в пять раз, а производство бронемашин различного класса — в 3,5 раза. Всё в разы, разы», — сказал он.

По его словам, в целом оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора.

Ранее в этот день Путин прибыл в Екатеринбург. В рамках поездки в Свердловскую область президент посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Там российский лидер пообщался с рабочими и осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. В ходе разговора он назвал танк Т-90М «Прорыв», выпускающийся на заводе, лучшим в мире.

В октябре 2023 года «Уралвагонзавод» отметил 87-летие и передал в войска очередную партию бронетехники. Речь идет о танках Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой. Как отметил вице-премьер РФ Денис Мантуров, Т-90М и Т-72Б3М являются самыми востребованными танками, так как они отлично зарекомендовали себя в зоне спецоперации.