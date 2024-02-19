Войти
Известия.ru

Путин заявил о росте производства индивидуальной бронезащиты в РФ в 10 раз

167
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Никонов

Производство индивидуальной бронезащиты в РФ выросло в 10 раз. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода».


«Что касается производства индивидуальной бронезащиты для ребят, оно выросло в 10 раз, [производство] автомашин разного класса выросло в семь раз, производство танков выросло в пять раз — не на какие-то проценты, а в пять раз, а производство бронемашин различного класса — в 3,5 раза. Всё в разы, разы», — сказал он.

По его словам, в целом оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора.

Ранее в этот день Путин прибыл в Екатеринбург. В рамках поездки в Свердловскую область президент посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Там российский лидер пообщался с рабочими и осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. В ходе разговора он назвал танк Т-90М «Прорыв», выпускающийся на заводе, лучшим в мире.


В октябре 2023 года «Уралвагонзавод» отметил 87-летие и передал в войска очередную партию бронетехники. Речь идет о танках Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой. Как отметил вице-премьер РФ Денис Мантуров, Т-90М и Т-72Б3М являются самыми востребованными танками, так как они отлично зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
ОПК АО
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Похожие новости
16.02.2024
Путин отметил высокое качество боевой техники «Уралвагонзавода»
16.02.2024
Путину показали на «Уралвагонзаводе» готовые к отправке в войска новые танки
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
30.12.2015
Уралвагонзавод подтвердил свое лидерство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный