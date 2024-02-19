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ТАСС

Пентагон зафиксировал случаи коррупции при передаче Киеву вооружений

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Как следует из доклада генерального инспектора военного ведомства, с февраля 2022 года было начато 57 расследований, 43 из которых остаются открытыми

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Факты коррупции были зафиксированы при проведении проверок поставляемой Соединенными Штатами помощи Украине. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Пентагона.

Как отмечается в документе, с февраля 2022 года было инициировано 57 расследований дел о коррупции, из которых 14 были завершены, а 43 остаются открытыми. "Завершенные расследования привели к 7 арестам, 13 уголовным обвинениям, 2 приговорам и 11 отстранениям от деятельности", - указано в тексте. Открытые расследования в основном касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции и хищений и прочих нарушений.

Кроме того, как было установлено в ходе инспекции, США в ограниченном порядке отслеживали судьбу переданных Киеву вооружений. "Аудит и проверка аппарата генерального инспектора и партнерских ведомств показали, <...> что посольство США в Киеве проводило ограниченный очный "первичный" мониторинг конечного использования [вооружений] на Украине", - говорится в документе. Также выяснилось, что размещенное в Европе американское оружие "плохо обслуживается и не полностью функционально", а инвентаризация "чувствительных" вооружений проводится непоследовательно. Аппарат генерального инспектора предписал улучшить работу по этим направлениям.

Вашингтонская администрация намерена обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора Министерства обороны США, согласно которому их передача Украине не была в полной мере проконтролирована. Об этом сообщил 11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его мнению, из доклада генинспектора Пентагона следует, что "нет свидетельств широкомасштабного перенаправления или незаконного перенаправления материально-технических средств, передаваемых на Украину". Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". Согласно его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружений.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что ЕС приступил к аудиту вооружений, переданных странами-членами Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из этих государств не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву. 

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