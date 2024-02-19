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Известия.ru

Путин заявил о большой гражданской повестке для предприятий ОПК в РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Путин: для предприятий ОПК есть много работы и в гражданском секторе

В зоне проведения спецоперации перед военными стоят острые задачи, однако и гражданская повестка для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России тоже большая. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» говоря о том, каким он видит будущее ОПК через 5–10 лет.

«Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая. <...> Насколько я понимаю, ваше предприятие делает технику, специализированную для РЖД (Российских железных дорог. — Ред.). Эта техника тоже будет востребована, у вас работы, как в народе говорят, непочатый край — есть над чем работать», — сказал глава государства.


Он также отметил, что планирует обсудить на грядущем совещании с правительством вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей.

«Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 км/ч. Там нужна современная, на уровне мировых стандартов, а может, и на шаг вперед, новая техника железнодорожная», — пояснил Путин.

Также отечественному оборонно-промышленному комплексу предстоит обеспечить все нынешние потребности и восстановить стратегические резервы. Поэтому работы будет «более чем достаточно», указал российский лидер.

Ранее, 11 января, Путин отметил, что генеральной задачей РЖД является увеличение скорости поездок. Он обратил внимание, что, учитывая территорию России, высокоскоростное пассажирское движение востребовано.


На следующий день президент провел встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, в ходе которой тот рассказал главе государства о работе компании, в частности — о повышении объемов перевозок и достижениях в области технологической независимости. Также Белозеров сообщил о разработке нового пассажирского вагона габарита Т, который будет шире на 30 см, благодаря чему пассажирская полка в нем будет длиннее: не 1,83 м, а два метра.

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
РЖД
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
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