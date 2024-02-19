ВС Судана получили БЛА иранского производства

ЦАМТО, 15 февраля. ВС Судана приступили к применению БЛА Mohajer-6 иранского производства для поддержки боевых операций против формирований Сил быстрого реагирования (СБР), сообщает ресурс Defenceweb.co.za.

Поставки Mohajer-6 в Судан подтверждаются фотографиями потерпевшего крушение БЛА, которые Силы быстрого реагирования разместили на своей странице в социальных сетях в конце января.

Используя размещенные фото, эксперты издания идентифицировали аппарат как ударный БЛА Mohajer-6 иранского производства. Силы быстрого реагирования заявили, что недавно сбили три БЛА данного типа.

Кроме того, БЛА Mohajer-6 и машина управления были идентифицированы на опубликованных в начале января компанией Planet Labs Inc. спутниковых снимках взлетно-посадочной полосы авиабазы Вади-Сайидна (22 км к северу от Хартума).

Mohajer-6 выполнен по двухбалочной схеме. Закрепленные на крыльях балки переходят в П-образное хвостовое оперение. Длина аппарата составляет 5,67 м, размах крыла – 10 м, взлетная масса – около 670 кг, масса полезной нагрузки – до 100 кг, дальность действия – до 200 км, продолжительность полета – до 24 ч.

Mohajer-6 производится в двух основных вариантах: с двумя и четырьмя точками подвески. БЛА может нести различную полезную нагрузку, включая мультиспектральную станцию оптоэлектронной разведки и до четырех высокоточных боеприпасов класса "воздух-земля".

В продолжающемся конфликте обе стороны регулярно используют БЛА для ведения разведки. Недавно ВС Судана опубликовали видеоролики, где показаны атаки на позиции СБР с использованием БЛА-камикадзе и дронов со сбросами. Источник поставки данных БЛА не раскрывается. Применение Mohajer-6 и подобных БЛА говорит о том, что командование ВС Судана продолжает полагаться на воздушные атаки и тяжелое вооружение для нанесения ударов по СБР.

Издание Sudan War Monitor подтвердило прибытие иранских транспортных самолетов в Судан в конце января. Несколько дней спустя МИД Судана объявил, что Республика Судан и Исламская Республика Иран приняли решение о восстановлении дипломатических отношений после семилетнего перерыва.

Аналитики Sudan War Monitor опасаются, что участие Ирана в конфликте на стороне ВС Судана может спровоцировать обострение отношений между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые поставляли СБР оружие и технику в обмен на золото, контрабандно вывезенное из Дарфура.