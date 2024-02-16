Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?

Как бы не хвалилось руководство НАТО по поводу начавшихся «крупнейших учений со времен холодной войны» — Steadfast Defender 2024, не всё идёт так радужно, как бы ему хотелось. Временами случаются ситуации почти как у Шекспира: «Прогнило что-то в Датском королевстве». Только в нашем случае – в Британском королевстве.

Так, 12 февраля пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании сообщила об отплытии в Норвегию второго британского авианосца «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales). «Крупнейший военный корабль Великобритании сегодня отправился в Норвегию, чтобы возглавить международную оперативную группу в ходе одного из самых важных военных учений за последнее поколение», — говорится в сообщении.

До этого авианосец, базирующийся в Портсмуте, находился в так называемой «30-дневной готовности». Причиной столь скоропалительного выхода корабля в море послужила необходимость замены аналогичного авианосца «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth), у которого обнаружились проблемы с муфтой гребного вала.

Следует отдать должное британской оперативности – экипажу корабля и соответствующим службам обеспечения удалось сократить сроки подготовки авианосца к выходу из порта в четыре раза. «Нам удалось довести корабль с 30-дневной готовности до немедленной готовности всего за одну неделю. Это было колоссальное усилие всего предприятия, включая авианосец «Принц Уэльский», военно-морскую базу Портсмут и наших многочисленных партнеров», – заявил командир авианосца Уилл Блэкетт.

Примечательно, что, оценивая проделанную работу, офицер по логистике авианосца лейтенант-коммандер Крис Барнетт указал на три основных (по его мнению) параметра, характеризующих её объём: «Менее чем за неделю мы доставили на борт около 70 000 порций еды (на 400 000 фунтов стерлингов), 450 контейнеров с запасами материальных средств, а также 30 000 рулонов туалетной бумаги». После чего добавил: «Не говоря уже о запасных частях для самолётов F-35 Lightning, вертолетов Merlin и Wildcat, комплектах для холодной погоды и медикаментах». Как говорится, кому что важнее. Учения покажут, насколько качественно была проведена «экстренная» подготовка корабля.

Как сообщает пресс-служба Королевского военно-морского флота, прежде чем отправиться в воды Норвегии, авианосец «Принц Уэльский» вместе со своей авиагруппой проведёт недельную подготовку в Северном море, чтобы отточить навыки корабельного экипажа численностью 780 человек, а также почти 600 человек лётного и обслуживающего персонала для F-35 и вертолетов.

По завершению подготовительных мероприятий «Принц Уэльский» возглавит авианосную ударную группу из восьми кораблей – четыре из них британские, включая фрегат «Сомерсет» (HMS Somerset) и два танкера класса «Tide» из Вспомогательного Королевского флота, – при поддержке кораблей США, Испании и Дании. Они образуют одну из самых мощных составляющих военно-морских сил учений – союзный флот из 40 кораблей, собранных из более чем двух десятков стран, для участия в учениях Nordic Response (морской элемент Steadfast Defender 2024), которые пройдут у арктического побережья Норвегии с 5 по 14 марта 2024 г, отрабатывая вопросы защиты северной Норвегии, Швеции и Финляндии.

Характеризуя внеплановую отправку авианосца в район проведения морских манёвров, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил: «Во всё более опасном мире, где как никогда важно, чтобы мы были едины с нашими союзниками, «Принц Уэльский» отправит мощный сигнал коллективной безопасности и сдерживания во главе этой многонациональной ударной группы».

Здесь следует заметить, что никаким количеством пафоса в своих речах британским политчиновникам не удастся скрыть тот факт, что Туманный Альбион принимает самое активное участие в реализации планов США по наращиванию своего присутствия в Северной Европе. В свою очередь эти планы укладываются в американскую «Арктическую доктрину», которая направлена на начальном этапе на блокировку российского Севморпути, в конечном итоге – выдавливание России из Арктики. Следствием деятельности по реализации данных замыслов будет только наращивание напряженности, как в Арктическом регионе, так и в Северной и Восточной Европе.

Николай Крылов