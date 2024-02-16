Новости науки из Обнинска

В научную славу Обнинска, первого наукограда современной России, вносит свой вклад и предприятие Ростеха − Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина. Здесь были созданы сотни технологий производства изделий из стеклообразных и композиционных материалов для аэрокосмической и другой техники, в том числе для знаменитого космического корабля «Буран».

В прошлом году ОНПП «Технология» разработало шесть новых технологий и шесть новых материалов, а также получило 49 патентов на изобретения. О самых интересных из них – в нашем материале

Остекление кабины пилотов SJ-100

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

«Технология» выступает участником широкой кооперации предприятий Ростеха, работающих над импортонезависимым ближнемагистральным авиалайнером SJ-100. В 2023 году обнинцы успешно заместили импортное стекло кабины пилотов «Суперджета» на российское. Обнинское НПП разработало птицестойкое лобовое стекло с применением сложной геометрии – так называемый семиплекс (четыре силикатных стекла, соединенных тремя слоями полимерной пленки). Стекло оборудовано электрообогревом для обеспечения отличной видимости при любой погоде. Кроме того, были разработаны боковые стекла кабины экипажа − триплекс из ориентированного, то есть растянутого под нагревом органического стекла, а также защита внешнего светового оборудования самолета. Остекление для нового «Суперджета» уже производится серийно, при этом мощностей «Технологии» достаточно, чтобы в полной мере удовлетворить спрос даже при расширении выпуска самолетов.

Термостойкие композиты для космоса

Фото: ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

Композитные материалы для космических аппаратов – одно из ключевых направлений «Технологии». В 2023 году здесь был представлен новый материал, разработанный совместно учеными направлений «Композит» и «Керамика». Конструкции из этого композита значительно легче алюминиевых аналогов, при этом обладают высокой прочностью и теплопроводностью. При этом материал, основанный на теплопроводном углепластике, способен выдерживать температуры до +400 °C, обеспечивая надежную защиту оборудования космической техники. Производство нового композита из отечественных исходников полностью локализовано на территории России.

Обтекатель нового поколения для вертолетов

Фото: Антон Тушин

Еще одной инновацией, представленной ОНПП в 2023 году, стала технология производства радиопрозрачных антенных обтекателей для вертолетных навигационных систем. Эти изделия изготовлены из композитного материала на основе кварцевой ткани, что обеспечивает лучшую передачу сигнала и повышает эффективность радиолокационных систем вертолетов и другой малоскоростной авиационной техники. Проведенные испытания показали, что коэффициент прохождения электромагнитных волн составляет не менее 92-96%, что превышает требования международных стандартов на 10%. Кроме того, обтекатель обладает высокой устойчивостью к различным внешним воздействиям, включая климатические условия и аэродинамические факторы.

Керамика для аддитивного производства

Фото: ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

Также в прошлом году «Технология» разработала керамический композит и технологию производства изделий из него. Этот материал применяется при создании комплектующих для оборудования, производящего металлические порошки − исходное сырье для 3D-принтеров. Разработанные в Обнинске изделия для высокотемпературных установок, такие как керамические сопла газового распыления расплавов металлов, втулки и тигельные комплекты, обладают высокой износостойкостью и термостойкостью, выдерживают нагрев до 1800 °C, имеют высокую химическую стойкость в расплавах металлов. Продукция не уступает зарубежным аналогам и может быть адаптирована для оборудования любой фирмы. Производственные мощности ОНПП позволяют компенсировать дефицит комплектующих, вызванный санкциями. В ходе решения этой задачи предприятие получило девять патентов на изобретения.