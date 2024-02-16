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РИА Новости

Путину показали готовые к отправке в войска современные танки

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Путину на УВЗ показали готовые к отправке в войска танки Т-72Б3М и Т-90М

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимиру Путину во время посещения Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле продемонстрировали готовые к отправке в армию современные танки.

Президент в четверг прибыл в Свердловскую область. На УВЗ он ознакомился с процессом производства техники. В частности, главе государства показали готовые к отправке в войска танки Т-72БЗМ и Т-90М "Прорыв".

При этом работа в цеху не останавливалась, в частности продолжался монтаж систем и оборудования. Президент приветствовал рабочих. Они попросили сделать общее фото, Путин согласился.

В числе прочего глава государства осмотрел участок подготовки техники к пробеговым и стрельбовым испытаниям. Ранее он посетил другой, новый цех Уралвагонзавода, где изготавливаются трансмиссии.

Во время беседы с рабочими президент отметил, что в зоне спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для предприятий ОПК также остается большой. Он выразил уверенность, что впереди у отечественного оборонно-промышленного комплекса много работы. В частности, необходимо обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы.

Глава государства также поблагодарил сотрудников Уралвагонзавода за выпуск качественной техники, применяемой на СВО, и за работу в зоне боевых действий.

"Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М "Прорыв". Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово", — отметил Путин.

Как отмечается в материалах Кремля, сборочный цех — гордость Уралвагонзавода. Его создали во время Великой Отечественной войны. Это единственный в стране танковый конвейер, где создаются перспективные изделия, модернизируются бронемашины и выполняется гособоронзаказ. За всю историю предприятия с конвейера сошло более 100 тысяч изделий спецтехники.

На заводе проходят капитальный ремонт и становятся современными выпущенные много лет назад танки Т-72 (модель — Т-72Б3М). Бронемашины получаются мощными, маневренными, хорошо вооруженными и защищенными, ни в чем не уступая зарубежным аналогам.

Т-90М "Прорыв" — самая совершенная машина в семействе Т-90. Этот танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем. По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника — Т-90, но при этом сохраняет его преимущества. Речь идет об исключительной надежности и минимальном объеме техобслуживания при эксплуатации.

Нижнетагильский Уралвагонзавод — уникальный научно-производственный комплекс, крупнейший в мире по объемам производства и технологической площади. Бренд УВЗ стал символом Нижнего Тагила, промышленного Урала и российского танкостроения. Военная техника Уралвагонзавода стоит на вооружении около 80 стран.

Уралвагонзавод сегодня работает в особом режиме, значительно увеличив объемы производства боевых машин для нужд специальной военной операции.

Продолжением конструкторской мысли танкостроителей стали инженерные машины, которые используются не только в военных, но и в мирных целях: помогают в ликвидации последствий аварий, катастроф, землетрясений.

Уралвагонзавод стал крупнейшим в России разработчиком и изготовителем различных типов грузовых вагонов. При этом большое внимание уделяется выпуску инновационных продуктов и диверсификации производства. Ежегодно на конвейер ставятся несколько новых изделий подвижного состава.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
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