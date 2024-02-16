Названы особенности атаковавшей Белгород РСЗО Vampire

Атаковавшие Белгородскую область реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire — это доработанная версия РСЗО «Град». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он назвал особенности этого вида оружия.

«Эта система — доработанный вариант РСЗО "Град", которая производится на территории Чехии, поставляется на Украину с 2022 года. Боеприпасы производятся на территории Чехии, также есть снаряды аналогичного калибра из других стран Восточной Европы. Поставки боеприпасов для них идут регулярно, несколько таких систем были уничтожены в разные периоды специальной военной операции (СВО) на донецком направлении, на харьковском, на запорожском», — объяснил он.

По сути, это чуть более дальнобойная версия «Града», учитывая, что от северных районов Харькова до Белгорода не так уж далеко, в принципе они туда достают, как и РСЗО «Ольха» Борис Рожин военный эксперт

По словам военного эксперта, у России есть средства защиты от этих систем, однако массированные атаки отбивать сложнее.

«Сегодня 14 были сбиты, по этим системам могут работать ЗРК "Панцирь", есть чем сбивать. Единственное, когда осуществляется массированный пуск, нет систем, которые дают стопроцентную гарантию защиты», — добавил он.

15 февраля Белгородская область подверглась ракетному обстрелу. Как сообщили в российском Министерстве обороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

Шесть человек стали жертвами атаки, еще 17 пострадали. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрела частично повреждены несколько многоквартирных домов и предприятий. Также известно о разрушениях в торговом центре, частных домах и школе.