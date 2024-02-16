Путину показали на «Уралвагонзаводе» готовые к отправке в войска новые танки

Президенту России Владимиру Путину 15 февраля представили готовые к отправке на фронт современные танки на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.

Глава государства ознакомился с процессом производства бронетехники. В частности, ему показали готовые пополнить ряды российской военной техники на спецоперации танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв».

«Знаю, что ваши бригады выезжают в зону СВО, работают почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику, здорово! Ну и качество работы, конечно, очень хорошее», — заметил президент в беседе с работниками завода.

Путин добавил, что программы модернизации города реализуются с 2013 года и включают в себя до шести направлений развития инфраструктуры. Сотрудники предприятия подтвердили, что за последние годы город изменился в лучшую сторону: были отреставрированы набережные и приведены в порядок другие городские пространства.

В ходе своего визита на предприятие президент также осмотрел новый цех завода по изготовлению трансмиссий и ознакомился с современными станками и образцами готовой продукции.

Ранее в этот день Путин прибыл в Екатеринбург. В рамках поездки в Свердловскую область президент посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Там российский лидер также пообщался с рабочими. Затем глава государства отправится на завод «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма, проведет совещание по строительству железнодорожной ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

В октябре 2023 года «Уралвагонзавод» отметил 87-летие и передал в войска очередную партию бронетехники. Речь идет о танках Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой. Как отметил вице-премьер РФ Денис Мантуров, Т-90М и Т-72Б3М являются самыми востребованными танками, так как они отлично зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

Согласно материалам Кремля, гордостью УВЗ является сборочный цех. Единственный в стране танковый конвейер, он был создан во время Великой Отечественной войны. За всю историю предприятия с конвейера сошло более 100 тыс. единиц спецтехники. Предприятие осуществляет капитальный ремонт танков.

«Уралвагонзавод» представляет собой научно-производственный комплекс России, крупнейший в мире по объемам производства и технологической площади. Военная техника УВЗ стоит на вооружении около 80 стран.