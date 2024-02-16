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Военное обозрение

Пресса США: Россия поставила в Сербию комплексы РЭБ, несмотря на международные санкции

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Система "Репеллент"
Система "Репеллент" (НТЦ РЭБ).
Источник изображения: www.ntc-reb.ru

Россия продолжает поставлять оружие Сербии, несмотря на наложенные на нее санкции. Как пишет агентство AP News, недавно Белград получил целую партию новой российской военной техники.

Сербские вооруженные силы готовятся к национальному дню Сербии, который празднуется 16 февраля. В преддверии военного парада сербский лидер Александр Вучич представил российскую станцию РЭБ "Реппелент-1", предназначенную для борьбы с беспилотниками. Как пишет американское издание, данная станция вместе с другой техникой и оружием была поставлена Россией несколько месяцев назад, несмотря на введенные против нее международные санкции.

Это "Репеллент". Он не такой сильный, как ”Красуха", но превосходный

- завил Вучич.

Все бы ничего, да вот доставка военной техники велась через воздушное пространство стран, эти самые санкции вводивших. Больше всех это возмутило, конечно же, Украину. В Киеве вообще не поняли, как такое может быть, когда "весь мир с ними", а Россия торгует военной техникой, как будто никаких санкций нет. Кроме того, под раздачу попали и сербы, так как единственные в Европе не пожелали вводить хоть какие-то ограничения против России. К тому же вооружается Белград российской и китайской военной техникой.

В феврале прошлого года Вучич заявил, что Сербия никак не может получить от России заказанные ранее комплексы РЭБ "Красуха-4" и "Репеллент", доставка техники блокировалась другими странами Европы, окружавшими Сербию. Судя по тому, что "Репеллент" все же доставить удалось, то не исключено, что и "Красуха" тоже находится в Сербии, просто ее не стали показывать.

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Красуха-4
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