Пресса США: Россия поставила в Сербию комплексы РЭБ, несмотря на международные санкции

Россия продолжает поставлять оружие Сербии, несмотря на наложенные на нее санкции. Как пишет агентство AP News, недавно Белград получил целую партию новой российской военной техники.

Сербские вооруженные силы готовятся к национальному дню Сербии, который празднуется 16 февраля. В преддверии военного парада сербский лидер Александр Вучич представил российскую станцию РЭБ "Реппелент-1", предназначенную для борьбы с беспилотниками. Как пишет американское издание, данная станция вместе с другой техникой и оружием была поставлена Россией несколько месяцев назад, несмотря на введенные против нее международные санкции.

Это "Репеллент". Он не такой сильный, как ”Красуха", но превосходный

- завил Вучич.

Все бы ничего, да вот доставка военной техники велась через воздушное пространство стран, эти самые санкции вводивших. Больше всех это возмутило, конечно же, Украину. В Киеве вообще не поняли, как такое может быть, когда "весь мир с ними", а Россия торгует военной техникой, как будто никаких санкций нет. Кроме того, под раздачу попали и сербы, так как единственные в Европе не пожелали вводить хоть какие-то ограничения против России. К тому же вооружается Белград российской и китайской военной техникой.

В феврале прошлого года Вучич заявил, что Сербия никак не может получить от России заказанные ранее комплексы РЭБ "Красуха-4" и "Репеллент", доставка техники блокировалась другими странами Европы, окружавшими Сербию. Судя по тому, что "Репеллент" все же доставить удалось, то не исключено, что и "Красуха" тоже находится в Сербии, просто ее не стали показывать.