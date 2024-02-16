Украина и ее союзники противостоят американской фракционной политике (The Washington Post, США)

WP: сегодня основные решения по конфликту на Украине принимает спикер Джонсон

Сегодня все самые важные решения по конфликту на Украине принимает спикер палаты представителей Майк Джонсон, пишет WP. Именно он всячески препятствует тому, чтобы конгресс одобрил пакет помощи Киеву. Кроме того, угрозу ВСУ несут избиратели-республиканцы, которым надоело впустую тратить свои налоги.

Сегодня самые важные решения по вооруженному конфликту на Украине принимаются не в Киеве и не в Москве. И принимают их не бывший телевизионный комик, ставший лидером военного времени, и не ветеран шпионажа из КГБ, стремящийся воссоздать великую империю. Нет, их принимает в Вашингтоне ранее мало кому известный юрист из Луизианы, который вопреки всем ожиданиям в прошлом году стал спикером палаты представителей.

После того во вторник как сенат проголосовал за предоставление пакета военной помощи союзникам США, который предусматривает выделение 60 миллиардов долларов Украине, все устремили свои взоры на спикера палаты представителей республиканца Майка Джонсона. Когда-то он был известен (пускай довольно слабо) в основном тем, что оказывал юридическую помощь сторонникам креационизма. На вершину власти он вознесся во время конфликта геополитической значимости, когда в США наступил хаотичный – и очень характерный для Америки – период политической нестабильности.

Теперь Джонсон держит в своих руках множество рычагов глобальной власти — и он готов их использовать. Спикер заблаговременно заявил, что заблокирует принятый сенатом законопроект, объяснив это отсутствием прогресса по вопросу безопасности американской границы. "Америка заслуживает большего, чем сенатский статус-кво", — отметил Джонсон в понедельник.

Украина и ее союзники с опаской наблюдают за происходящим и действуют очень осторожно. В опубликованном во вторник видеообращении президент Зеленский похвалил сенат за результаты голосования, а потом обратился с посланием к палате представителей. "Мы надеемся на принципиальную поддержку, — сказал он. — И мы верим, что Америка останется лидером".

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во вторник присоединился к этим призывам, вспомнив общую историю Второй мировой войны и борьбу Вашингтона и Лондона против Исламского государства*. "Сегодня, когда конгресс проводит дебаты и голосование по вопросу финансирования Украины, я оставлю все дипломатические тонкости. Я призываю конгресс принять этот закон, — написал бывший премьер-министр в статье для The Hill. — Мы должны задать себе вопрос: кто за этим наблюдает?" Кэмерон указал не только на Москву, но также на Пекин и на Тегеран.

Но с наибольшим волнением за действиями спикера палаты представителей наблюдают те, кто находятся на полях сражений на Украине. Они остро ощущают нехватку очень многого. За дебатами следят по Telegram-каналам в окопах и танках. "Жизни наших ребят зависят от американского финансирования", — заявил изданию Wall Street Journal украинский солдат Александр Кучерявенко, дислоцированный возле населенного пункта Очеретино в Донецкой области.

Украинцам все труднее понять политические нюансы американской помощи. До прихода на должность спикера Джонсон вместе с другими непримиримыми республиканцами много раз голосовал против денежной помощи Киеву. Но став спикером, он довольно быстро начал высказываться в его поддержку.

"Мы не можем допустить, чтобы Владимир Путин одержал верх на Украине, так как я не верю, что он на этом остановится. Это наверняка придаст сил и смелости Китаю, который может начать действовать против Тайваня, — сказал Джонсон в интервью Шону Хэннити (Sean Hannity) с Fox News в октябре. — У нас есть такие подозрения. Но мы их [Тайвань] не оставим".

А потом Джонсон снова изменил мнение и начал настаивать на том, чтобы увязать помощь Украине с выделением средств на охрану американской границы. Тем самым, он на месяцы затормозил процесс утверждения закона о помощи. После встречи с Зеленским, которая состоялась во время визита президента в Вашингтон, спикер палаты представителей похвалил Украину за то, что она "на правильной стороне этой борьбы". Однако после он сразу начал критиковать администрацию Байдена в вопросах иммиграции.

Каковы бы ни были убеждения Джонсона, не он является настоящей проблемой для Украины.Опросы общественного мнения показывают, что избиратели, поддерживающие республиканцев, все более скептически относятся к выделению помощи Украине. На Джонсона, между тем оказывает давление бывший президент Дональд Трамп, который ведет избирательную кампанию с намерением вернуться в Белый дом. В своих предвыборных речах он говорит о границе и не выражает особого сочувствия украинцам и их нуждам. Выступая в прошедшие выходные на митинге, Трамп выразил готовность позволить России атаковать членов НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Он сказал, что будет побуждать Кремль делать с такой страной "все, что он, черт побери, захочет".

Член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene) призывает снять Джонсона с поста спикера, если тот поставит на голосование законопроект о финансировании Киева. Грин подстрекательница и союзница Трампа, но сегодня даже некоторые стойкие сторонники Украины начали объединяться с бывшим президентом. Убежденный ястреб в вопросах внешней политики республиканец Линдси Грэм, посетивший в прошлом году Киев, совершил разворот на 180 градусов в вопросе поддержки Украины и на этой неделе проголосовал в сенате против пакета помощи.

Сенат большинством голосов в соотношении 70 к 29 поддержал законопроект. Вместе с демократами за него проголосовали 22 республиканца. Поступив таким образом, они выказали демонстративное неповиновение Трампу. Но это не означает, что палата представителей тоже поставит пакет помощи на голосование. И даже если дело дойдет до голосования, есть множество сложных и непредвиденных обстоятельств. Финансирование Украины включено в единый пакет с помощью Израилю, и поэтому наиболее прогрессивные демократы могут проголосовать против него.

Если удастся выработать некое решением с включением мер по охране границы, о чем неоднократно заявлял Джонсон, вполне вероятно, что республиканцы это решение сорвут. Они уже отвергли один двухпартийный законопроект, где все эти меры были объединены, сделав это из-за давления со стороны Трампа.

Соединенные Штаты не единственная страна, где в законодательных органах власти царит такой раскол и хаос. Кэмерон может сколько угодно делать жесткие заявления по поводу Украины, но он очень хорошо знает, какой властью обладают популисты-заднескамеечники, вынудившие его провести голосование по Брекситу, а в конечном итоге приведшие его к отставке с поста премьер-министра. Если во всем этом и есть какие-то выгоды и преимущества для Киева, так это то, что украинский парламент Рада, известный своими скандалами и кулачными боями, выглядит на таком фоне довольно мягким и безобидным.

Но когда ты самая сильная и влиятельная страна в мире, это имеет свои побочные последствия: твоя политическая система, со всеми ее мелкими причудами и межпартийными разногласиями, каждому известна. Мало кто сомневается, что Америка является самой сильной в мире военной державой. На этой неделе Международный институт стратегических исследований опубликовал свою оценку, согласно которой в 2023 году на долю США пришлось более 40% общемировых военных расходов. Это рекордный показатель в 2,2 триллиона долларов.

Долговременным следствием политической дисфункции и ползучего изоляционизма Америки может стать то, что зарубежные страны станут искать другие варианты. Кто-то в Европе может принять меры по обеспечению самодостаточности, кто-то присоединится к политике Глобального Юга, отдающего предпочтение Китаю и России. Но такие перемены займут немало времени. А пока миру придется и дальше внимательно следить за американской политической системой — нравится это ему или нет.

После того как сенат на этой неделе принял свое решение, руководитель Киевской школы экономики и бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил в социальных сетях, что он "очень расстроен" американской политикой по Украине, однако после голосования у него снова появилась надежда. "Не является ли это признаком того, что разум возобладает, и что демократия, несмотря на ее беспорядочность, со временем все сделает правильно?" — написал он.

Ему тоже придется внимательно следить.

Автор статьи: Адам Тейлор (Adam Taylor)

* запрещенная в России террористическая организация