Путин поблагодарил "Уралвагонзавод" за качественную технику для СВО

Президент также поблагодарил за работу в зоне боевых действий

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников "Уралвагонзавода" за выпуск качественной техники, которая используется в специальной военной операции, и за работу в зоне боевых действий.

"Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М "Прорыв" (модели российских танков - прим. ТАСС). Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово", - похвалил он. "Ну и качество работы, конечно, очень хорошее", - добавил глава государства.

Нижнетагильский "Уралвагонзавод" - уникальный научно-производственный комплекс России, крупнейший в мире по объемам производства и технологической площади. Бренд УВЗ является символом Нижнего Тагила, промышленного Урала и российского танкостроения.

Первый танк Т-34 был собран на заводе в декабре 1941 года. С него фактически началась тагильская конструкторская школа танкостроения. Самый массовый танк современности Т-72 составляет основу сухопутных войск многих стран мира. Как отмечается в материалах Кремля, военная техника "Уралвагонзавода" стоит на вооружении около 80 государств. Всего предприятие за свою историю произвело более 100 тыс. единиц боевых машин - абсолютный мировой рекорд в танкостроении.

С танкового конвейера УВЗ в настоящий момент сходят модернизированный танк Т-72Б3М, современный Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков (БМПТ) и другие бронемашины. Особое место в этом ряду занимает единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14, а также другие машины на базе универсальной платформы "Армата". "Уралвагонзавод" сегодня работает в особом режиме, значительно увеличив объемы производства боевых машин для нужд специальной военной операции.

Продолжением конструкторской мысли танкостроителей стали инженерные машины, которые используются не только в военных, но и в мирных целях: помогают в ликвидации последствий аварий, катастроф, землетрясений. Сегодня УВЗ - и крупнейший в России разработчик, и изготовитель различных типов грузовых вагонов. При этом большое внимание уделяется выпуску инновационных продуктов и диверсификации производства, ежегодно на конвейер ставится несколько новых изделий подвижного состава.