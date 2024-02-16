Из-за роста нестабильности в мире нейтральная Швейцария существенно наращивает оборонный бюджет

Источник изображения: topwar.ru

На протяжении столетий швейцарские власти прилагают максимум усилий, чтобы сохранять нейтралитет и не принимать участие ни в каких вооруженных конфликтов, и это совершенно не противоречит наличию у страны мощной и современной армии. В настоящее время из-за роста нестабильности в мире нейтральная Швейцария существенно наращивает свой оборонный бюджет.

О таких планах заявила журналистам министр обороны страны Виола Амерд на своей совместной пресс-конференции с командующим сухопутными войсками Томасом Зюссли перед зданием парламента в Берне.

Швейцарское правительство сподвигли на данный шаг вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Эта страна, как и многие другие в Европе, стала меньше внимания уделять обороне после крушения Берлинской стены и окончания Холодной войны.

Виола Амерд, которая в этом году также исполняет функции президента страны, заявила, что последние тридцать лет существенно ослабили швейцарскую армию, поэтому теперь придется наверстывать упущенное. При этом она пояснила, что ее слова следует воспринимать не как упрек в чей-либо адрес, а лишь как констатацию факта.

Амерд заявила, что оборонные расходы на период с 2025 по 2028 год составят 25,8 миллиарда швейцарских франков (примерно 29 млрд долларов), тогда как в предыдущий четырехлетний период было потрачено на оборону 21,7 миллиарда франков ($24,7 млрд). Таким образом, рост оборонного бюджета составит 19 процентов.

Большая часть этих дополнительных средств будет направлена на закупку военной техники, модернизацию вооружения и строительство инфраструктурных объектов.

Источник изображения: topwar.ru

В конечном счете, правительство Швейцарии намерено к 2035 году увеличить долю военных расходов до одного процента от размера национального ВВП.