Войти
Военное обозрение

Из-за роста нестабильности в мире нейтральная Швейцария существенно наращивает оборонный бюджет

256
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На протяжении столетий швейцарские власти прилагают максимум усилий, чтобы сохранять нейтралитет и не принимать участие ни в каких вооруженных конфликтов, и это совершенно не противоречит наличию у страны мощной и современной армии. В настоящее время из-за роста нестабильности в мире нейтральная Швейцария существенно наращивает свой оборонный бюджет.

О таких планах заявила журналистам министр обороны страны Виола Амерд на своей совместной пресс-конференции с командующим сухопутными войсками Томасом Зюссли перед зданием парламента в Берне.

Швейцарское правительство сподвигли на данный шаг вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Эта страна, как и многие другие в Европе, стала меньше внимания уделять обороне после крушения Берлинской стены и окончания Холодной войны.

Виола Амерд, которая в этом году также исполняет функции президента страны, заявила, что последние тридцать лет существенно ослабили швейцарскую армию, поэтому теперь придется наверстывать упущенное. При этом она пояснила, что ее слова следует воспринимать не как упрек в чей-либо адрес, а лишь как констатацию факта.

Амерд заявила, что оборонные расходы на период с 2025 по 2028 год составят 25,8 миллиарда швейцарских франков (примерно 29 млрд долларов), тогда как в предыдущий четырехлетний период было потрачено на оборону 21,7 миллиарда франков ($24,7 млрд). Таким образом, рост оборонного бюджета составит 19 процентов.

Большая часть этих дополнительных средств будет направлена на закупку военной техники, модернизацию вооружения и строительство инфраструктурных объектов.

Источник изображения: topwar.ru

В конечном счете, правительство Швейцарии намерено к 2035 году увеличить долю военных расходов до одного процента от размера национального ВВП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швейцария
Похожие новости
25.09.2023
Лучшие боевые самолеты мира: top -10
31.08.2023
Вместо танков Швейцария отправила машину Digger D-250 для ВСУ
21.08.2023
Американские медиа: Армия США проявляет всё больший интерес к интегрированной системе боевого управления ПВО
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
07.06.2022
В Германии назвали причину отказа поставлять немецкие танки и БМП на Украину
06.11.2018
Россия возглавила рейтинг самых мощных армий Европы
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 06:58
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов