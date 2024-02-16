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Известия.ru

Путин отметил высокое качество боевой техники «Уралвагонзавода»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Путин поблагодарил работников «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле за труд

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников «Уралвагонзавода» за качество производства техники для нужд специальной военной операции по защите Донбасса и их работу на линии фронта. Свою оценку 15 февраля он озвучил на встрече с рабочими предприятия в Нижнем Тагиле.

«Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов», — сказал глава государства.

Он также восхитился тем, что бригады завода выезжают в зону проведения СВО и работают там почти на линии боевого соприкосновения, помогая военнослужащим восстанавливать технику.

Путин посетил «Уралвагонзавод» в рамках поездки в Свердловскую область, которая состоялась ранее в этот день. На предприятии он пообщался с рабочими и осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. Также президенту РФ показали готовые к отправке на фронт современные танки. Путин назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире, отметив, что преимущество танка признают и российские танкисты, и противники.


В октябре 2023 года «Уралвагонзавод» передал в войска очередную партию бронетехники. Речь идет о танках Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой. Как отметил вице-премьер РФ Денис Мантуров, Т-90М и Т-72Б3М являются самыми востребованными танками, так как они отлично зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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