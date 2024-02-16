ООО "НПО "Ижевские беспилотные системы" увеличит производство беспилотников в 10 раз

ЦАМТО, 15 февраля. ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" (ООО "НПО "ИжБС") увеличит производство беспилотных летательных аппаратов в 2024 году в 10 раз.

В этом президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников заверил генерала армии Сергея Шойгу во время посещения министром обороны Российской Федерации производственной площадки ижевского предприятия.

Рост объемов производства ООО "НПО "ИжБС" стал возможен благодаря введению в эксплуатацию нового производственного цеха площадью 5800 кв.м. и созданию 360 дополнительных рабочих мест. На новом производстве БЛА и УББ установлены станки с ЧПУ, кратно выросло количество станков механической обработки. Благодаря вводу в строй дополнительных мощностей у компании есть все ресурсы для дальнейшего увеличения объемов производства.

ООО "НПО "ИжБС" в срок выполняет работы по государственному оборонному заказу, имеет замкнутый цикл производства и свою испытательную базу, что позволяет оперативно проводить испытания новых образцов вооружения и военной техники с минимальным привлечением сторонних специализированных организаций. Авторским коллективом разработаны комплексы с беспилотными летательными аппаратами разведывательного и ударного типов, которые с учетом опыта боевого применения были модернизированы в части повышения прочности и надежности конструкции. Сегодня активно развивается направление гражданских БАС, конструкторами предприятия ведутся разработки новых беспилотных летательных аппаратов и управляемых барражирующих боеприпасов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".