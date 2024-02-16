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Успешному пуску шведской ракеты помешал мороз

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Пуск ракеты DART
Пуск ракеты DART.
Источник изображения: T-Minus Engineering/Image extended with AI

Успешному пуску ракеты DART шведской компании T-Minus Engineering помешал мороз. Об этом сообщает European Spaceflight.

Издание пишет, что компания планировала провести два пуска с площадки на ракетном полигоне Эсрейндж, расположенном недалеко от города Кируна на севере Швеции.

В ходе первого пуска, состоявшегося 7 февраля, через 12 секунд после старта произошла аномалия, приведшая к преждевременному отсоединению полезной нагрузки от носителя. Произошедшее в T-Minus Engineering объяснили пассивным выбросом полезной нагрузки (без участия бортового компьютера), что вероятнее всего было вызвано низкой температурой окружающей среды (минус 35 градусов Цельсия).

В компании приняли решение нагревать ракету перед пуском. Тем не менее второй старт DART был отменен из-за необходимости проверки эффективности предпринятых мер.

Ракета DART предназначена для выведения полезной нагрузки на высоту от 50 до 120 километров. В T-Minus Engineering отмечают, что в данном интервале высот плотность воздуха мала, чтобы там могли находиться аэростаты, но велика для поддержания спутниками своей орбиты. Длина ракеты — 2,3 метра, диаметр — 118 миллиметров. Максимальный объем полезной нагрузки — цилиндр диаметром 30 и высотой 250 миллиметров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Проекты
ИТ
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