Войти
ТАСС

"Триумфы" Балтфлота отразили удар с воздуха условного противника под Калининградом

237
0
0
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

В учениях задействовали около 100 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, провели учения по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника, сообщила флотская пресс-служба. Зенитчики произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям.

"В ходе учения, в котором было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих, отрабатывались вопросы прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей", - говорится в сообщении.

По сценарию маневров, дежурные расчеты радиотехнических подразделений флота с помощью комплексов радиолокационной разведки "Небо-У", "Небо-М" и мобильных радиолокационных станций "Каста" обнаружили самолеты условного противника на большой дальности.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения ПВО взяли цели на сопровождение, выполнили захват и электронными пусками ракет "уничтожили" средства воздушного нападения при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

"В ходе отражения удара зенитчики произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям. Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях радиоэлектронного подавления авиации условного противника", - отметила пресс-служба.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушно-космического нападения противника, является элементом противоракетной обороны страны. Комплекс обеспечивает поражение современных и перспективных самолетов, крылатых и баллистических ракет, других целей в условиях массированного удара, в сложной тактической и помеховой обстановке. Комплекс имеет рекордно короткое время развертывания - менее пяти минут, делающее его трудно уязвимым для авиации противника. С-400 "Триумф" способен уничтожать одновременно до 16 воздушных целей на высотах от 20 метров до практического потолка их боевого применения. В исключительных случаях может применяться для обстрела наземных и надводных целей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Небо РЛК
С-400 Триумф
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
08.04.2020
Калининградские ракетчики с «Триумфом» разогнали авиацию противника
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
22.10.2019
В Министерстве обороны прошел единый день приемки военной продукции
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
20.08.2014
Небесный щит Центральной России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 06:58
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов