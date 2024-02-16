"Триумфы" Балтфлота отразили удар с воздуха условного противника под Калининградом

В учениях задействовали около 100 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, провели учения по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника, сообщила флотская пресс-служба. Зенитчики произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям.

"В ходе учения, в котором было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих, отрабатывались вопросы прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей", - говорится в сообщении.

По сценарию маневров, дежурные расчеты радиотехнических подразделений флота с помощью комплексов радиолокационной разведки "Небо-У", "Небо-М" и мобильных радиолокационных станций "Каста" обнаружили самолеты условного противника на большой дальности.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения ПВО взяли цели на сопровождение, выполнили захват и электронными пусками ракет "уничтожили" средства воздушного нападения при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

"В ходе отражения удара зенитчики произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям. Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях радиоэлектронного подавления авиации условного противника", - отметила пресс-служба.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушно-космического нападения противника, является элементом противоракетной обороны страны. Комплекс обеспечивает поражение современных и перспективных самолетов, крылатых и баллистических ракет, других целей в условиях массированного удара, в сложной тактической и помеховой обстановке. Комплекс имеет рекордно короткое время развертывания - менее пяти минут, делающее его трудно уязвимым для авиации противника. С-400 "Триумф" способен уничтожать одновременно до 16 воздушных целей на высотах от 20 метров до практического потолка их боевого применения. В исключительных случаях может применяться для обстрела наземных и надводных целей.