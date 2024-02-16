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ЦАМТО

KNDS France поставит СВ Франции новую партию легких ББМ "Сервал"

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Новая французская бронированная машина Nexter Serval (VBMR Leger)
Новая французская бронированная машина Nexter Serval (VBMR Leger).
Источник изображения: Nexter

ЦАМТО, 15 февраля. Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA) подписала с компаниями KNDS France и Texelis контракт на поставку СВ страны 420 легких бронемашин "Сервал" (VBMR-L – Vehicule Blinde Multi-roles Leger).

Соглашение стоимостью около 500 млн. евро было заключено в рамках программы модернизации боевой техники СВ Франции SCORPION. Контракт следует за 364 бронемашинами "Сервал", которые были заказаны в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции заключила с консорциумом компаний Nexter и Texelis контракт на разработку "Сервал" в феврале 2018 года. Новые "Сервал" заменят ББМ VAB, которые эксплуатируются более 40 лет. Разработка и испытания техники были проведены в кратчайшие сроки.

DGA 23 декабря 2020 года уведомила консорциум о размещении заказа на поставку первой партии из 364 бронированных машин VBMR-L "Сервал" для СВ Франции. По условиям соглашения, поставка должна была начаться в 2022 году. Первые четыре серийные машины были приняты СВ Франции 5 мая 2022 года.

Закон о военных программах (LPM) на 2024-2030 гг. предусматривает поставку в общей сложности 978 машин "Сервал" к 2030 году. По информации DGA, 60 бронемашин были поставлены заказчику в 2022 году, еще 129 ед. – в 2023 году.

ББМ "Сервал" производятся на предприятии KNDS France в Роане, где также ведется сборка ББМ "Гриффон" и "Ягуар". Производство значительного числа элементов ходовой части машины осуществляет компания Texelis в Лиможе.

Являясь дополнением тяжелой многоцелевой бронемашины "Гриффон", "Сервал" заменит устаревшие ББМ VAB, принятые на вооружение более 40 лет назад. Бронемашины "Сервал", предназначенные для применения в районах соприкосновения с противником, в первую очередь, поступят на вооружение подразделений легких пехотных бригад, включая 11-я воздушно-десантную бригаду и 27-я горно-пехотную бригаду. Кроме того, они поступят в подразделения поддержки и обеспечения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
VAB
Компании
Nexter
Проекты
2020-й год
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