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ТАСС

Столтенберг: группа стран НАТО намерена поставить Украине 1 млн беспилотников

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО, обсуждавших поддержку Украины, в Брюсселе, Бельгия, 29 ноября 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО, обсуждавших поддержку Украины, в Брюсселе, Бельгия, 29 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Saul Loeb

ГГенсек альянса также сообщил, что в Брюсселе прошло заседание Совета Украина - НАТО, на котором глава украинского военного ведомства Рустем Умеров "подчеркнул необходимость последовательной поддержки Украины"

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Группа государств - членов НАТО решила поставить 1 млн беспилотных летательных аппаратов Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он также сообщил, что в Брюсселе прошло заседание Совета Украина - НАТО, на котором глава украинского военного ведомства Рустем Умеров "подчеркнул необходимость последовательной поддержки Украины".

"Группа союзников собралась вместе с целью поставить 1 млн беспилотников Украине", - сказал Столтенберг, не уточнив, кто именно вошел в это объединение и в какие сроки предполагается передать Киеву такое количество аппаратов.

По его словам, в последние дни несколько стран объявили о новых поставках оружия для Украины. "В частности, Канада, Финляндия и Норвегия, которые пообещали важнейшие возможности, такие как оборудование и запчасти для самолетов F-16, а также средства ПВО", - добавил он.

Кроме того, еще 20 государств НАТО сформировали "коалицию по разминированию" на Украине.

Столтенберг в этом контексте в очередной раз призвал Конгресс США утвердить дополнительную военную помощь Киеву. 

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Страны
Канада
Норвегия
США
Украина
Финляндия
Продукция
F-16
Проекты
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