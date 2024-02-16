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Интерфакс-АВН

Российские военные заявили о планах направить на краснолиманское направление БМПТ "Терминатор"

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БМПТ «Терминатор»
БМПТ «Терминатор».
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России сообщило о планах усилить группировку на краснолиманском направлении боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

"Первый поток военнослужащих группировки войск "Центр" завершает обучение по военно-учетным специальностям экипажей боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" для последующего их боевого применения на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В нем говорится, что обучение было организовано на полигоне в тыловой зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

"После сдачи итогового экзамена все военнослужащие группировки войск "Центр", прошедшие подготовку, будут направлены в боевые подразделения для выполнения боевых задач СВО в составе экипажей БМПТ "Терминатор", - сообщило Минобороны РФ.

Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, к освоению БМПТ "Терминатор" также приступили военнослужащие из окружного учебного центра на полигоне в Свердловской области.

"Терминатор" - многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

"По своей боевой эффективности одна БМПТ заменит 2 БМП и мотострелковый взвод", - сообщили "Интерфаксу" в декабре 2020 года в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод". По данным концерна, у "Терминатора" дизельный многотопливный двигатель с наддувом В-92С2 мощностью 1000 л.с. производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК".

БМПТ принята на вооружение сухопутных войск России в 2018 году.

"Терминатор" для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A. Сообщалось, что "Терминатор" применялся в военной операции в Сирии.

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БМПТ Рамка-99
В-92С2
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