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Известия.ru

Военный эксперт указал на отсутствие у ВСУ возможности «ослепить» дроны России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Эксперт Матвийчук: план Зеленского «ослепить глаза» армии РФ — очередной блеф

Бывший офицер сСпецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе «Известиями» 15 февраля назвал блефом план украинского президента Владимира Зеленского «ослепить» разведывательные дроны российской армии. По его словам, у Вооруженных сил Украины нет необходимой материальной базы для реализации плана.

Накануне Зеленский провел совещание с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса, в ходе которого потребовал «ослепить глаза» армии России, имея в виду разведывательные дроны Zala и «Орлан».

«Зеленский в своем репертуаре, когда говорит, что у него есть новый системный подход. Он хочет объединить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с огневыми средствами поражения, ослепив таким образом всю систему наших дронов. Вопрос в том, что здесь нового? Это общий стандартный подход. При этом на Украине нет никакой материальной базы, чтобы решить это», — сказал Матвийчук.

По его словам, дроны, используемые ВСУ, по своим характеристикам перестали быть той техникой, которая сегодня необходима в зоне боевых действий.

«Их дроны технологично давным-давно перестали быть тем вооружением, которое необходимо сегодня в зоне боевых действий. Эти дроны кустарного производства, которые собираются чуть ли не в окопах. Системный подход для Украины сегодня невозможен ввиду отсутствия самой системы. Я полагаю, что новый план Зеленского будет очередным блефом, как уже было с самолетами F-16», — считает военный эксперт.

Накануне новый главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью ZDF, что ВСУ перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции из-за сложной ситуации на передовой. Он подчеркнул, что украинская армия будет пытаться использовать укрепления, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны.

На следующий день Сырский признал, что российские военнослужащие наносят поражающий урон ВСУ на фронте. По его словам, ВС РФ активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами и ведет тяжелый артиллерийский огонь по позициям ВСУ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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