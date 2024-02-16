Войти
Lenta.ru

Космический солнечный парус успешно испытали

249
0
0
Les Johnson and Leslie McNutt
Les Johnson and Leslie McNutt.
Источник изображения: Redwire Space

Технология солнечного паруса НАСА прошла решающее испытание на развертывание. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

В январе космическое агентство завершило ключевой технологический этап, успешно развернув один из четырех идентичных квадрантов солнечного паруса. Развертывание было продемонстрировано 30 января на предприятии Redwire Corp. в Лонгмонте, штат Колорадо.

Площадь квадранта солнечного паруса составляет 400 квадратных метров. Площадь полностью развернутого солнечного паруса равна 1651 квадратному метру, а толщина составляет 2,5 микрона. Парус изготовлен из полимерного материала с покрытием из алюминия.

Команда, работающая над солнечным парусом, состоит из работников компании Redwire, которая разработала механизмы развертывания и стрелы длиной почти 30 метров, и компании NeXolve из Хантсвилля, предоставившей мембрану паруса. Проектом руководит Центр космических полетов имени Маршалла НАСА, который также разработал алгоритмы, необходимые для управления парусом и навигации в космосе.

Некоторые из потенциальных миссий с использованием технологии солнечного паруса включают изучение космической погоды и ее воздействия на Землю, а также углубленные исследования северного и южного полюсов Солнца. Парус также можно использовать для будущих миссий на Венеру или Меркурий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Похожие новости
18.07.2019
Экипаж SIRIUS завершил четырехмесячный изоляционный эксперимент
16.07.2019
Глава NASA пояснил, почему астронавты США еще не высадились на Луне и Марсе
11.07.2019
Космонавт Падалка долетел до Маврикия на самолете, идущем на мировой рекорд облета Земли
01.07.2019
Двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля "Союз–ТМА"
25.06.2019
Доставка американских астронавтов на МКС подорожала
17.06.2019
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
10.06.2019
Рогозин: новые пилотируемые корабли США будут запущены осенью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 06:58
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов